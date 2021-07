Czekasz na Galaxy Note? Podpisz petycję i przyspiesz jego premierę!

Zagorzali fani serii Galaxy Note stworzyli petycję, dzięki której chcą nakłonić Samsunga do zaprezentowanie nowego modelu ich ukochanej serii.

Po raz pierwszy od około dekady nie będzie nowego flagowca z serii Galaxy Note. Informacje napływające z każdej strony Internetu zdają się jasno komunikować, że fani Samsunga nie są zbyt zadowoleni z tej decyzji. Seria Galaxy Note posiada b owiem bardzo lojalny fanbase, który nie bardzo chce się przesiąść na inne urządzenie.

Samsung potwierdził, że w 2021 roku nie wprowadzi na rynek nowego modelu Galaxy Note. Nie podał jednak, że seria ta całkowicie zniknie z rynku. Firma zdecydowała się rozszerzyć funkcjonalność rysika S Pen na inne swoje smartfony, np. na tegoroczny model Galaxy Z Fold 3. Z tego względu, większość fanów serii podziela obawy, że Samsung poprzestanie na tym, ostatecznie porzucając pomysł stworzenia kolejnej odsłony Galaxy Note.

Powstała jednak petycja, która ma za zadanie wezwać Samsunga do zaprezentowania nowego modelu Galaxy Note w pierwszej połowie 2022 roku. Można by pomyśleć, że premiera tego modelu kolidowałaby z planami firmy, które zakładają wypuszczenie nowej serii Galaxy S22. Dla niektórych może to zabrzmieć szalenie, ale co jeśli Samsung przesunie Galaxy S22 na drugą połowę roku, a zamiast niej zaprezentuje nam nowego Galaxy Note na początku przyszłego roku?

Wszystko jest zawsze możliwe, aczkolwiek nic nie dzieje się samoczynnie. Jeśli chcesz uczestniczyć w petycji do Samsunga, wejdź w ten link i złóż swój podpis.