Czekasz na Galaxy S23? To bezsens, o wiele lepszym wyborem będzie złapanie S22 w dobrej promocji

Galaxy Unpacked 2023 już dzisiaj, a więc zobaczymy niedługo najnowsze flagowce Samsunga. Jednaki o wiele lepszym wyborem, niż kupienie najnowszego modelu, będzie teraz zapolowanie na poczciwe S22 w niezłej cenie.

Z niecierpliwością czekamy na coroczne wydarzenie Galaxy Unpacked 2023. W tym roku powinniśmy na nim zobaczyć kilka interesujących sprzętów - na pewno będzie trochę AGD i RTV, jednak najważniejszą premierą - jeśli oczywiście Samsung nie przygotował jakiejś tajemniczej niespodzianki - będzie z pewnością prezentacja najnowszej serii flagowców Galaxy S23.

Według naszych informacji Samsung pokaże dzisiaj trzy nowe spod tego szyldu - Galaxy S23, Galaxy S23 Plus oraz Galaxy S23 Ultra (chociaż tutaj piszemy o tym, że firma powinna pomyśleć także o czwartym, najważniejszym wariancie). Więcej o nadchodzących telefonach znajdziecie tutaj. Jednak po krótce przypomnijmy - wszystkie trzy warianty mają przynieść spore zmiany w wyglądzie urządzeń, szczególnie jeśli chodzi o wyspę aparatów, której wygląd zostanie ujednolicony w całej serii Galaxy S.

Ponadto mamy zmiany specyfikacyjne, na tę chwilę dwie rzucają się szczególnie w oczy. Po pierwsze chodzi oczywiście o nowe procesory. Samsung po raz pierwszy od dawna skorzysta z CPU firmy Qualcomm w swoich konstrukcjach na całym świecie, co oznacza że Europejczycy w końcu dostaną tak samo mocny i energooszczędny wariant, co np. klienci marki z USA.

Jest też duży skok w departamencie fotograficznym. Nowe flagowce Samsunga zostaną wyposażone w matrycę o rozdzielczości aż 200 MP, która będzie w stanie robić zdjęcia korzystając z technologii łączenia aż 16 pikseli w jedne, co przekładać się ma na fotografie o bardzo dużym poziomie detali, a także świetne wyniki przy gorszym świetle. Oczywiście do naszej dyspozycji będzie także opcja robienia zdjęć za pomocą niepołączonych 200 MP, jednak jest to bardzo ekstremalna możliwość, która nawet największą pamięć wewnętrzną pożre w kilka chwil.

Jednakże trzeba przyznać, że (tak jak pisaliśmy też w tym artykule), nowe telefony Samsunga wcale nie przynoszą ze sobą wiele zmian - liczyliśmy na sporą rewolucję a okazuje się, że jest to kolejny rok mniejszych ulepszeń. Ze względu na to nie jest to najbardziej ekscytująca premiera z wielu powodów - dzięki przeciekom poznaliśmy sporo informacji nawet na kilka tygodni przed prezentacją, ale też po prostu zmiany nie są rewolucyjne.

To idealny moment, żeby kupić Galaxy S22

Ze względu na to, że nie czekamy na żadne przełomowe zmiany, prezentacja najnowszych modeli Samsunga może nam przynieść inne ciekawe możliwości - będzie to szczególnie ważne dla osób, które szukają najlepszych telefonów za najlepsze ceny i zależy im na dobrym stosunku ceny do jakości. Jak do łatwości takich poszukiwań może przyczynić się event Samsunga?

Chodzi oczywiście o premierę nowych Galaxy S23, jednak w zupełnie innym kontekście. Po zaprezentowaniu najnowszych telefonów, zarówno sam Samsung, jak i wszyscy partnerzy i oficjalni dealerzy telefonów producenta, będą chcieli pozbyć się poprzednich modeli flagowców firmy. Możemy wiec się spodziewać, że niedługo w sklepach i internecie zobaczymy świetne przeceny na cała serię Galaxy S22: Galaxy S22, Galaxy S22 Plus i Galaxy S22 Ultra.

Oczywiście nie są to najnowsze konstrukcje - mają one już równo rok. Jednak cały czas są to świetne telefony a o ich jakości świadczyć powinien głownie fakt, że Samsung ewidentnie w serii S23 nie ma za bardzo pomysłu co zrobić, aby jeszcze ulepszyć swoje flagowce. Cały czas do naszej dyspozycji będą fenomenalne aparaty, mocne podzespoły i ładny design - może nawet ładniejsza wyspa aparatów, niż w nadchodzacym modelu.

Warto też wspomnieć, że Samsung świetnie spisuje się jeśli chodzi o aktualizowanie swoich telefonów, nie musimy więc martwić się również o krótsze wsparcie poprzedniej generacji. Jako że nowe flagowce firmy dostają 4 lata aktualizacji systemu i 5 lat zabezpieczeń, do naszej dyspozycji kupując S22 będą nada 3 nowe wersje systemu i 4 lata łatek bezpieczeństwa - to więcej, niż niektóre firmy dają od nowości. W serii S22 więc pozostało jeszcze naprawdę dużo werwy.

Jeśli jesteście zainteresowani kupieniem S22, dobrym pomysłem będzie poczekanie kilku dni po premierze, aż do czasu, kiedy cała seria S23 trafi na półki sklepowe. Wtedy możemy spodziewać się pierwszych obniżek na poprzednią generację flagowców, które powinny zacząć pojawiać się zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie. W tym artykule staramy się na bieżąco wyszukiwać najlepszych ofert na telefony Samsunga -w warto więc śledzić go w poszukiwaniu dobrych okazji.