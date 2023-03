Czekasz na The Sims 5? Już nie musisz. Te 4 gry zapowiadają się zdecydowanie lepiej

The sims 4 jest potęgą. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Na horyzoncie majaczy jednak już kolejna odsłona serii, z 5 w tytule. Co jednak powiecie na to, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy podobnych, a może nawet i lepszych gier wyjdzie więcej?

Jako ludzie uwielbiamy koloryzować wszystko. Nasze życie, marzenia, pasje, spotkania. O naszych wieczorach (czasami przeraźliwie nudnych jak u większości ludzi) lubimy opowiadać tak, jakby to był najwspanialsze chwile w życiu. Pewnie też dlatego od lat uwielbiamy gry pokroju The Sims. Tutaj możemy stworzyć właśnie takie, niemal idealne życie. To, że jest wirtualne? I co z tego. Co raz większa część naszych codziennych aktywności odbywa się w świecie wirtualnym. Zamiast listów piszemy wiadomości na messengerze, zamiast dzwonić, wysyłamy głosówki, zamiast się spotykać, dzwonimy do siebie przez aplikacje. Nie oglądamy już wspólnie albumów ze zdjęciami. Bo po co? Przecież wszystko jest na Instagramie. To dlaczego nie możemy spełniać swoich marzeń w grze? Przecież i tak robimy to od kilkunastu lat.

Zdecydowanie najpopularniejszą grą tego typu jest The Sims, a szczególnie najnowsza jak do tej pory odsłona, czyli The Sims 4. Od premiery grają w nią miliony ludzi. Co ciekawe, 9 lat po premierze gra przeszła na model biznesowy free-2-play (płacimy tylko za dodatki) przez co grono wiernych fanów jeszcze bardziej się zwiększyło. Jakiś czas temu EA poinformowało, że trwają prace nad grą o kodowej nazwie Project Rene, za którą kryje się oczywiście The Sims 5. Prace są na bardzo wczesnym etapie i aktualnie nie mamy się co spodziewać nawet przybliżonej daty premiery. Jednak nie można tego powiedzieć o grach, które dla was znalazłem. To tytuły, które pojawią się na rynku w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu miesięcy i zdecydowanie mogą sprawić, że zapomnicie o czekaniu na "simsy piątkę".

Zobacz również:

4 gry które sprawią, że zapomnisz o The Sims