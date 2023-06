Czekasz na WWDC 2023? Oto kilka plotek, które na ostatnią chwilę ujrzały światło dzienne

Z niecierpliwością czekamy na kolejne WWDC, które rozpocznie się już o 19.00. Jeszcze przed eventem pojawiło się kilka nowych przecieków, które tylko zwiększają napięcie.

Największa konferencja przygotowywana co roku przez Apple - WWDC 2023 - rozpocznie się już dzisiaj. Jednak jeszcze przed tym wydarzeniem, które można oglądać tutaj, światło dzienne ujrzało kilka interesujących plotek. W tym artykule przedstawiamy przecieki, które na ostatnią chwilę trafiły w eter i jeszcze zaostrzyły apetyt na nowy sprzęt od firmy z Cupertino.

WWDC 2023 - najświeższe przecieki i plotki

Apple Store jest offline

Apple Store jest już offline, co oznacza, że firma przygotowuje właśnie zmiany w swoim katalogu dostępnym do zakupu. Już niedługo zobaczymy, co te zmiany przyniosą.

Headset XR w sklepach w przyszłym roku

Według raportu Ming-Chi Kuo, headset rozszerzonej rzeczywistości od Apple ma zostać zaprezentowany na dzisiejszym wydarzeniu, jednak jego dystrybucja rozpocznie się dopiero w przyszłym roku. Wygląda to na sytuację podobną do premiery Mac Pro w 2019, kiedy to komputer został zaprezentowany zdecydowanie wcześniej, ale dystrybucję rozpoczęto po kilku miesiącach.

Nazwa i cena Headsetu XR

Dzięki innemu przeciekowi dowiedzieliśmy się też, ile ma kosztować nadchodzący nowy sprzęt od Apple, a także jaką nazwę oficjalnie przyjmie. Cena sugerowana headsetu ma wynosić 1999 USD, a jego nazwa to Apple XR.

Hey Siri znika z telefonów

Według Marka Gurmana Apple ma zamiar zmienić prompt głosowy uruchamiający Siri w telefonie. Nie będzie trzeba już wypowiedzieć całego "Hej Siri" - od teraz wystarczy samo "Siri"

Kolory Headestu XR

Kolejny przeciek dotyczący headsetu Apple XR to informacja o kolorach i pamięci wewnętrznej. Według francuskiego źródła nowy sprzęt będzie dostępny w czarnym, niebieskim, szarym, zielonym i różowym kolorze. Ma on także mieć konfigurację128 GB i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Mac Pro praktycznie niedostępny w sklepach

Ostatnią interesującą informacją jest fakt, że zasoby Maca Pro w magazynach w każdej konfiguracji są nadspodziewanie niskie. Wygląda więc na to, że firma szykuje się do zaprzestania sprzedaży tego sprzętu. Pytanie pozostaje, czy zostanie on zastąpiony nową generacją Maca Pro z procesorami Apple Silicon, czy raczej nie będzie miał na tę chwilę swojej kontynuacji.