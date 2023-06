Czekasz na nowe Galaxy Buds 3? No to mamy złą wiadomość

Słuchawki bezprze3wodowe z roku na rok zyskują coraz więcej zwolenników. Nie dość, że są niesamowicie komfortowe i łatwe w użyciu, to jeszcze wielu producentów postarało się, o wypełnienie ich dźwiękiem świetnej jakości. Jednym z bezsprzecznych liderów w tej kategorii, którego Budsy - zarówno w wersji zwykłej, jak i Pro - zapewniają świetną jakość dźwięku oraz niesamowity komfort użytkowania.

Niestety od jakiegoś czasu firma nie przedstawiła żadnego nowego modelu słuchawek - na następcę Galaxy Buds 2 czekamy już od sierpnia 2021 roku, minęło więc już prawie 2 lata.

Zobacz również:

Ze względu na to wiele osób spodziewało się, że w lipcu 2023 roku - czyli podczas dużej konferencji Galaxy Unpacked 2023 - zobaczymy kolejny model słuchawek Samsunga. Na tej konferencji czekamy przecież zarówno na dwa składaki - Folda 5 i Flipa 5 - jak i na nadchodzące tablety koreańskiego producenta. Niestety wygląda na to, że nie powinniśmy jednak liczyć na kolejną wersję słuchawek Samsunga.

Samsung sent out information about upcoming Tablets (Tab S9) and foldable Smartphones (Z5) to Retailers and Carriers, but not about upcoming Audio products.