Czekasz na nowy zegarek? Apple Watch Series 6 dopiero w październiku

Raporty z sierpnia 2020 roku wskazywały, że Apple Watch Series 6 zostanie zaprezentowany we wrześniu zupełnie niezależnie od opóźnionych smartfonów z rodziny iPhone 12. Premiera miała odbyć się za pośrednictwem informacji prasowych, a obok Apple Watch Series 6 miał pojawić się iPad 8 generacji oraz iPad Air 4 (2020).

Najnowszy Tweet udostępniony przez @L0vetodream sugeruje, że zegarek Apple Watch Series 6 nie zostanie zaprezentowany we wrześniu tego roku.

there is no Watch this month