"Czerwona nota" bije rekordy Netflixa!

Jedna z ostatnich produkcji Netflix pobiła wszelkie rekordy platformy! Oglądaliście?

Jeszcze przed premierą było wiadomo, że Czerwona nota będzie najdroższym filmem w historii Netflixa. Producenci musieli więc stawiać sobie wysokie oczekiwania w związku z jego premierą, która miała miejsce 8 listopada.

Produkcja w gwiazdorskiej obsadzie od samego początku przyciągnęła wielu fanów, którzy z pewnością czekali na pojawienie się na ekranie Gal Gadot, Ryana Reynoldsa oraz Dwayne'a Johnsona. Trójka hollywoodzkich gwiazd miała stanowić o sile produkcji. Czy tak się stało?

Pomimo ogromnej popularności film nie otrzymał dużej ilości pozytywnych recenzji. Nie możemy jednak powiedzieć, że są one złe. Patrząc na średnie oceny w popularnych serwisach możemy ogólnie powiedzieć, że jest to przeciętna produkcja: średnia ocena 6,0 na portalu filmweb.pl, imdb.com: 6,4, metacritic: 6,0. Co ciekawe na portalu rottentomatoes możemy zobaczyć ogromną różnicę w opiniach ekspertów i fanów. Krytycy ocenili tą produkcję na zaledwie 4.7/10, podczas gdy średnia ocena widzów to 4.4/5. Możemy więc stwierdzić, że pomimo nie bycia jedną z najlepszych produkcji film odniósł sukces.

Przez trzy tygodnie od momentu premiery Czerwona nota zajmuje bowiem pierwsze miejsce na liście najchętniej oglądanych filmów anglojęzycznych Netflixa. Użytkownicy platformy oglądali go już przez ponad 328 milionów godzin. Oznacza to także, że jest to najpopularniejszy film w historii platformy. Zdetronizował on dotychczasowej lidera, czyli Nie otwieraj oczu, który oglądano łącznie przez ponad 282 milionów godzin.

"Czerwona Nota"

Wystawiana przez Interpol czerwona nota to globalny list gończy za najbardziej poszukiwanymi przestępcami na świecie. Jednak gdy ryzykowny napad sprawia, że krzyżują się ścieżki najlepszego behawiorysty z FBI i dwójki rywalizujących ze sobą przestępców, trudno przewidzieć, co się wydarzy.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Rawson Marshall Thurber

: Rawson Marshall Thurber Scenariusz : Rawson Marshall Thurber

: Rawson Marshall Thurber Gatunek : akcja, przygodowy, kryminał

: akcja, przygodowy, kryminał Obsada : Gal Gadot, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Ritu Arya, Chris Diamantopoulos

: Gal Gadot, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Ritu Arya, Chris Diamantopoulos Kategoria wiekowa: 13+

