Czerwona nota - film z gwiazdami Hollywood od dzisiaj na Netflix

Już dziś na Netflixie pojawi się nowy film z iście gwiazdorską obsadą! W roli głównej Dwayne Johnson, Gal Gadot oraz Ryan Reynolds!

Dwunastego listopada na platformie Netflix pojawi się nowy film wyreżyserowany przez Rawsona Marshalla Thurbera. Wystawiana przez Interpol czerwona nota to globalny list gończy za najbardziej poszukiwanymi przestępcami na świecie. Jednak gdy ryzykowny napad sprawia, że krzyżują się ścieżki najlepszego behawiorysty z FBI i dwójki rywalizujących ze sobą przestępców, trudno przewidzieć, co się wydarzy. W obsadzie znalazły się takie gwiazdy Hollywood jak Dwayne Johnson (Szybcy i wściekli, Jumanji, Wyprawa do dżungli), który wcieli się w agenta FBI Johna Hartleya. Dwójkę przestępców zagrają natomiast Gal Gadot (Wonder Woman, Szybcy i wściekli, Liga Sprawiedliwości) oraz Ryan Reynolds (Deadpool, Free Guy, Bodyguard Zawodowiec).

Czerwona nota

reż. Rawson Marshall Thurber

Kryminolog FBI na tropie najbardziej poszukiwanego złodzieja dzieł sztuki nie ma innego wyjścia, niż wejść w rolę wspólnika oszusta, który zawsze jest o krok do przodu.

