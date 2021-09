Czerwona nota - zobacz zwiastun najdroższego filmu w historii Netflixa

Film akcji "Czerwona Nota" w gwiazdorskiej obsadzie pojawi się na platformie jesienią.

Ostatnie miesiące tego roku zapowiadają się wyjątkowo ciekawie dla subskrybentów Netflixa. Już 1 października swoją premierę będzie miał film The Guilty z Jake'm Gyllenhallem w roli głównej, a w kolejce czekają także Army of Thieves Zacka Snydera, Bruised, reżyserowane przez Halle Berry, czy Don't Look Up z gwiazdorską obsadą: Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence oraz Timothée Chalamet.

Netflix opublikował dziś zwiastun kolejnej nowości, o której mówiło się już od dłuższego czasu: Czerwona nota. Możecie zobaczyć go poniżej:

O czym będzie opowiadał nam nowy film akcji? Wystawiana przez Interpol czerwona nota to globalny list gończy za najbardziej poszukiwanymi przestępcami na świecie. Jednak gdy ryzykowny napad sprawia, że krzyżują się ścieżki najlepszego behawiorysty z FBI i dwójki rywalizujących ze sobą przestępców, trudno przewidzieć, co się wydarzy.

W obsadzie znalazły się takie gwiazdy Hollywood jak Dwayne Johnson (Szybcy i wściekli, Jumanji, Przygoda w dżungli), który wcieli się w agenta FBI Johna Hartleya. Dwójkę przestępców zagrają natomiast Gal Gadot (Wonder Woman, Szybcy i wściekli, Liga Sprawiedliwości) oraz Ryan Reynolds (Deadpool, Free Guy, Bodyguard Zawodowiec). Scenarzystą i reżyserem widowiska jest Rawson Marshall Thurber. Miał on już okazję do współpracy z Dwaynem Johnsonem przy okazji filmów Agent i pół oraz Drapacz chmur. Film ma być także najdroższą produkcją w historii Netflixa. Szacuje się, że platforma wydała ponad 130 milionów dolarów na jego powstanie.

Film pojawi się w ofercie Netflixa 12 listopada.

