Czerwona plama na Jowiszu zmieniła wygląd

Kosmiczny Teleskop Hubble'a NASA zaobserwował interesujące zmiany w burzliwej atmosferze Jowisza.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a obserwuje Jowisz już od ponad dekady. Wielka Czerwona Plama znajdująca się na tej planecie to potężna burza o średnicy większej niż Ziemia, która pierwszy raz ostała zaobserwowana w 1664 roku przez Roberta Hooke'a.

Teleskop odkrył niedawno, że średnia prędkość wiatru na Czerwonej Plamie uległa zmianie i stale rośnie. W latach 2009-2020 prędkość wiatru wzdłuż granic burzy wzrosła aż o 8 procent, a wiatry na jej obwodzie osiągały prędkość przekraczającą 640 kilometrów na godzinę. Amy Simon, naukowiec z NASA Goddard Space Flight Center powiedziała:

Ponieważ na Jowiszu nie mamy samolotu ścigającego burze, nie mamy też możliwości stałego mierzenia wiatrów na miejscu. Hubble to jedyny teleskop, który ma zasięg czasowy i rozdzielczość przestrzenną mogące uchwycić wiatry Jowisza w takich szczegółach.

Prawdopodobnie, gdyby nie teleskop Hubble'a nie bylibyśmy w stanie dostrzec tej niezwykłej zmiany. Jednak nie widzi on na tyle dobrze dna burzy, abyśmy mogli określić co jest przyczyną wzrostu prędkości wiatru. Michael Wong z University of California w Berkeley tłumaczy:

Wszystko poniżej wierzchołków chmur jest niewidoczne w danych, ale to interesująca informacja, która pomoże nam zrozumieć, co napędza Wielką Czerwoną Plamę i jak utrzymuje ona energię.

