Części iPada w iPhone 13? Apple próbuje radzić sobie z problemami.

Czy Apple będzie w stanie zwiększyć dostępność iPhone 13?

Dzięki wrześniowej premierze iPhone 13 Apple było w stanie wygenerować rekordowe dla siebie zyski w ostatnich miesiącach. Mimo tego producenta także dotykają coraz poważniejsze problemy z terminowymi dostawami półprzewodników i części niezbędnych do produkcji tegorocznych smartfonów. Rezultatem tego są braki dostępności wielu modeli, głównie iPhone 13 Pro oraz Pro Max oraz długie czasy oczekiwania na dostawę zakupionych urządzeń. Sytuacja ta nie omija także polskich sklepów, gdzie zakup któregoś z bogatszych wariantów graniczy z cudem.

Wygląda jednak na to, że gigant z Cupertino znalazł rozwiązanie swoich problemów. Jak podaje portal Nikkei Asia, Apple planuje znacząco zmniejszyć produkcję zaprezentowanych we wrześniu iPadów, a części, które miały trafić do tabletów, zostaną wykorzystane w produkcji iPhone'ów. Jeżeli gigant z Cupertino zdecyduje się na takie rozwiązanie będzie to jasny sygnał, że jest on kolejnym producentem, którego kryzys na rynku półprzewodników nie ominął.

Zobacz również:

iPady oraz iPhone'y mają ze sobą więcej wspólnego, niż możecie się spodziewać. Najważniejszym elementem je łączącym są jednak procesor Apple A15 Bionic. Taki zabieg pozwala producentowi na zmiany w łańcuchu dostaw, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Firma zdecydowała się na taki ruch, ponieważ smartfony iPhone 13 budzą dużo większe zainteresowanie wśród klientów, co ma bezpośrednie przełożenie na rezultaty finansowe osiągane przez Apple.

Nie jest to także pierwszy raz, kiedy gigant z Cupertino zdecydował się na taki zabieg. Podobna sytuacja miała miejsce w 2020 roku. Producent musiał wtedy mierzyć się z problemami w dostawach i produkcji, które spowodowane były głównie przez pandemię koronawirusa. Wtedy też zdecydowano o poświęceniu części produkcji iPada na rzecz iPhone'a 12.

Zobacz także: Aplikacje i Gry na iOS za darmo. Promocje, obniżki, przeceny [01.11.2021]