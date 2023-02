Często gubisz sygnał w mieszkaniu? TP-Link ma na to idealne rozwiązanie

Nie każdy wie, jak zbudować wydajną sieć domową. Deco X95 od TP-Link pokazuje, że nie musi to być wcale takie trudne.

Deco X95 to najnowszy system mesh dostępny w ofercie TP-Link z obsługą technologii Wi-Fi 6. Funkcja mesh jest bardzo przydatna, jeśli mamy duże mieszkanie, gdyż często jeden router nie wystarcza, aby zapewnić dobry zasięg w całym domu. Ten model ma możliwość bezprzewodowej transmisji danych z prędkością sięgającą do 7800 Mb/s w trzech pasmach, dlatego powinien się dobrze sprawdzać osobom z wysokimi wymaganiami co do transferów po Wi-Fi, jak i LAN.

Posiadanie sieci bezprzewodowej, na której można polegać pod względem wydajności i braku zakłóceń, jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach. Deco X95 ma za zadanie umożliwić nam łatwy sposób na zbudowanie wydajnej sieci W-Fi w domach o dużej powierzchni.

Na ten model mamy trzyletnią gwarancję od producenta. Koszt za komplet dwóch jednostek Deco X95 to około 2600 zł.

Jak działa Deco X95, aby zapewniać nam dobre połączenie?

Współpracujące ze sobą jednostki tworzą jednolitą sieć Wi-Fi, dlatego, podczas gdy przemieszczamy się po domu, dowolne urządzenie mobilne, z jakiego korzystamy, automatycznie zawsze będzie się łączyć z jednostką, która zapewni nam najlepsze połączenie. Dużym plusem jest to, że nie będą nam dokuczać przerywania transferu i spadków prędkości. Ten model wyposażony jest w sztuczną inteligencję i posiada funkcję automatycznego uczenia się środowiska sieciowego. Jego algorytmy bazują na wielu czynnikach, takich jak moc i standard karty sieciowej urządzeń użytkowników oraz ich zachowywanie.

Przy posiadaniu dwóch jednostek Deco X95, sygnał Wi-Fi będzie pokrywał powierzchnię do 570 m2. Gdy potrzebujemy większego zasięgu, możemy dodać kolejną jednostkę kompatybilną z X95, czyli praktycznie każdy inny model z serii Deco od TP-Link.

Deco X95 posiada 8 strumieni danych, które pozwalają osiągnąć prędkość sięgającą łącznie do 7800 Mb/s. Są to 4×4/HE160 4804 Mb/s oraz 2×2/HE160 2402 Mb/s w dwóch pasmach 5 GHz oraz 2×2 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Każdą jednostkę X95 wyposażono w jeden port 2,5 Gb/s i dwa gigabitowe porty WAN/LAN, które dają nam możliwość na zbudowanie wydajnej sieci kablowej. W tym modelu zastosowano również technologie, takie jak OFDMA i MU-MIMO, które pozwalają nam na otrzymywanie większej wydajności oraz możliwość transmisji danych do większej liczby urządzeń w tym samym czasie. Beamforming i kolorowanie BSS to dwie kolejne funkcje pozwalające nam na zwiększenie zasięgu i stabilności połączenia Wi-Fi, jednocześnie redukując zakłócenia sygnału spowodowane przez sieci bezprzewodowe w sąsiednich mieszkaniach.

Co odpowiada za bezpieczeństwo transmisji danych?

Szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-Link HomeShield odpowiadają za bezpieczeństwo transmisji danych, ponadto dają nam dostęp do w pełni spersonalizowanych funkcji. Jak najbardziej będziemy mogli utworzyć bezpieczną sieć bezprzewodową tak, aby była dopasowana do naszych indywidualnych potrzeb. Kontrola rodzicielska także ma rozbudowane funkcje, które zapewniają ochronę dla najmłodszych osób korzystających z Internetu. Deco X95 posiada antywirusa, aby korzystanie z Internetu było w pełni bezpieczne oraz w funkcję QoS, która daje nam możliwość przydzielania priorytetów poszczególnym urządzeniom lub aktywnościom. Dzięki niej różnica jest nieodczuwalna w funkcjonowaniu naszej sieci w momencie, gdy najbardziej potrzebujemy jej sprawnego działania.

Jak skonfigurować urządzenie Deco X95?

Konfiguracja i zarządzanie tym modelem nie jest zbyt skomplikowane. Należy zainstalować aplikację na swoim smartfonie i podążać zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Całą resztą zajmuje się już sama aplikacja Deco. Co do zarządzania mesh, może być to robione za pomocą Amazon Alexa oraz Asystenta Google.