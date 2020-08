Często psujesz słuchawki? Galaxy Buds Live naprawisz samemu

iFixit rozebrało najnowsze słuchawki Galaxy Buds Live. Okazuje się, że to najłatwiejsze w serwisowaniu słuchawki True Wireless.

Po premierze AirPods'ów w 2016 roku konsumenci na całym świecie pokochali słuchawki typu True Wireless, a producenci rzucili się do projektowania własnych konstrukcji. Niestety pomimo oczywistych zalet takich, jak brak kabli czy wygoda podczas użytkowania słuchawki TWS najczęściej są jednorazówkami. Na małej powierzchni producenci muszą zmieścić słuchawkę, moduł łączności, sterowania, mikrofony, a także baterię. Z tego powodu niektóre modele są niejako na siłę sklejane mocnym klejem, co wyklucza jakiekolwiek możliwości naprawy.

Słuchawki Galaxy Buds Live w kolorze miedzianym

Okazuje się, że z tego schematu wyłamują się najnowsze słuchawki Samsunga. Galaxy Buds Live są bardzo łatwe w naprawie.

Portal iFixit postanowił rozebrać najnowsze słuchawki, aby sprawdzić jak wyglądają w środku oraz czy istnieje możliwość ich naprawy. Okazuje się, że ich konstrukcja została bardzo dobrze przemyślana.

iFixit wydało ocenę 8 na 10, co rzadko zdarza się w przypadku nowoczesnych i małych akcesoriów elektronicznych. Redaktorzy portalu iFixit docenili łatwość wymiany wbudowanej baterii. To element, który najczęściej jako pierwszy psuje się w słuchawkach TWS. Nierównomierne zużycie akumulatorów znacząco utrudnia korzystanie z słuchawek.

Baterie wewnętrzne w słuchawkach Galaxy Buds Live to Varta CP1254 A3 o pojemności 0,2 Wh. Jest to standardowa bateria, którą można znaleźć w Internecie, choć może to wymagać nieco cierpliwości. Sama bateria w obudowie jest większa o 1,81 Wh od baterii w obudowie Galaxy Buds+.

Poniżej wideo z rozbierania słuchawek Galaxy Buds Live.

