Czołowi twórcy gier pomagają płonącej Australii

Ubisoft, Infinty Ward oraz Bungie - trzech wielkich deweloperów gier postanowiło wspomóc społeczność Australii, zmagającą się obecnie z ogromnymi pożarami lasów.

Australia od tygodni zmaga się z ogromnymi pożarami, które zniszczyły już ponad 25 milionów akrów lasów i około 1800 domów. Obecnie szacuje się, że w skutek ich działań zginęło co najmniej 25 osób oraz od 500 milionów do nawet miliarda zwierząt. Co gorsza, liczba ofiar może ulec powiększeniu, bowiem siła pożarów nie ustępuje. Z całego świata napływa pomoc dla wszystkich ofiar tej tragedii. Wsparcia postanowili udzielić również twórcy gier.

Australijski oddział Ubisoftu przelał już na konto rodzimego Czerwonego Krzyża 30 tysięcy australijskich dolarów. Co więcej, firma postanowiła przygotować również cyfrowe dodatki w swoich najpopularniejszych produkcjach, które zachęcą społeczności gier to składania datków. Przedstawiciele producenta podkreślają przy tym, że Australii pomoc potrzebna jest już teraz.

Słyszeliśmy wezwania do tworzenia przedmiotów w grze, aby zachęcić do darowizn. Jednak ich stworzenie zajmuje dużo czasu, a uważamy, że konieczne jest natychmiastowe działanie. - Ubisoft

Twórcy najnowszej odsłony serii Call of Duty - studio Infinty Ward, również postanowili zadziałać na rzecz Australii i zdecydowali się przemianować DLC do Call of Duty: Modern Warfare z Outback na Outback Relief i przekazać na rzecz ofiar pożarów w Australii 100% całej sprzedaży dodatku i to ze wszystkich platform (akcja potrwa do 31 stycznia). Co istotne, pieniądze uzyskane ze wcześniejszej sprzedaży Outback również zostaną dołączone do puli.

Z kolei studio Bungie - twórcy serii Destiny, zdecydowali się przygotować unikalne koszulki, z których sprzedaży, 50% kwoty zostanie przekazane m.in. organizacji WIRES, która zajmuje się pomaganiem bezbronnym zwierzętom. Każdy kto zakupi koszulkę może również liczyć na specjalnym emblemat w grze Destiny 2.

Jak widać gry to nie tylko strzelanie i mordowanie. Łatwo jest oskarżać gry o wywoływanie najgorszych instynktów, niestety znacznie rzadziej mówi się o tym, jak wokół licznych produkcji powstają wspaniałe społeczności, które bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Jesteśmy pewni, że gracze Destiny 2, Call of Duty: Modern Warfare czy gier Ubisoftu pomogą zebrać zacną sumę dla ofiar australijskich pożarów.

źródło: gamesindustry.biz