Czteroletnie Samsungi Galaxy S7 z kolejną aktualizacją!

To się nazywa wsparcie. Samsung aktualizuje swoje czteroletnie flagowce.

Użytkownicy Androida mają powody do radości. Na przestrzeni ostatnich kilku lat producenci zaczęli przykładać znacznie większą wagę do wprowadzania na rynek aktualizacji oprogramowania. Co prawda na tak długie wsparcie, jak u Apple nie możemy liczyć, ale nadal jest dużo lepiej, niż dekadę temu.

Źródło: techadvisor.co.uk

W chwili obecnej konsumenci, którzy zdecydują się na zakup flagowego urządzenia mogą liczyć na dwie duże aktualizacje wprowadzające nową wersję systemu operacyjnego Android oraz wiele pomniejszy wprowadzających poprawki zabezpieczeń oraz eliminujących błędy.

Wszystko wskazuje na to, że Samsung zamierza iść na rekord i wspierać urządzenia dłużej, niż samo Google, które odpowiedzialne jest zarówno za produkcję Pixeli, jak i oprogramowania, pod którym pracują.

Co prawda styczeń właśnie się skończył, ale tak ważnej aktualizacji nie można było przeoczyć. Samsung zaktualizował już wszystkie najważniejsze urządzenia, a także rozpoczął już wdrażanie poprawek datowanych na 1 lutego 2020 roku. Pomimo zbliżającej się premiery Samsunga Galaxy S20 Koreańczycy postanowili po raz kolejny zaktualizować Samsungi Galaxy S7. To flagowe modele z 2016 roku, które konkurowały na rynku między innymi z iPhone'm 6s, LG G5 oraz Pixel'ami pierwszej generacji.

Przypominamy, że Samsungi Galaxy S7 zostały zaprezentowane w marcu 2016 roku, co oznacza, że już wkrótce będą miały czwarte urodziny. W świecie Androida to bardzo słuszny wiek.

Aktualizacja wprowadzająca styczniowe poprawki zabezpieczeń została w chwili obecnej udostępniona w Wielkiej Brytanii na urządzeniach z brandingiem operatora O2. Wprowadzone oprogramowanie z pewnością w przyszłości pojawi się także na innych Galaxy S7 i Galaxy S7 Edge.

Łatwo domyśleć się, że niewielka aktualizacja nie wprowadza żadnych nowych funkcji. Samsungi Galaxy S7 nadal pracują pod kontrolą Androida 8.0 Oreo z Samsung Experience. Ich posiadacze nie mogą liczyć na aktualizacje do Androida 9.0 Pie z One UI 1.0, ani tym bardziej do Androida 10 z One UI 2.0.

Źródło: sammobile.com