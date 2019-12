Cztery najczęściej pobierane aplikacje dekady mają jednego właściciela

W serwisie analitycznym App Annie pojawiło się zestawienie najczęściej pobieranych aplikacji w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Zwycięzca jest tylko jeden.

Jest nim oczywiście Facebook - na pierwszym miejscu pobieranych aplikacji znalazła się oficjalna aplikacja tej sieci społecznościowej, wyprzedzając komunikatory Messenger i WhatsApp, zaś na czwartej pozycji mamy Instagram. Wszystkie są własnością Facebooka, jednak warto zauważyć, że dwie ostatnie wystartowały na rynku pod własnym szyldem, a dopiero potem zostały kupione przez Marka Zuckerberga. Jak widać - miał dobrego nosa do inwestycji. Dopiero piąte miejsce to coś z zupełnie innej beczki - Snapchat, a następnie: Skype (Microsoft), TikTok (ByteDance), UC Browser (Alibaba Group), YouTube (Google) i Twitter (Twitter). Zauważmy, że komunikatory oraz aplikacje społecznościowe dominują w pierwszej dziesiątce. Jednak całkiem inaczej wygląda zestawienie pokazujące, przy których aplikacjach użytkownicy spędzają najwięcej czasu. Oto ono:

Źródło: App Annie

Mamy także osobne zestawienie najczęściej pobranych w ciągu ostatniej dekady gier. I tutaj na pierwszym miejscu zaskoczenie - wygrywa Subway Surfers, wyprzedzając Candy Crush Saga i Temple Run 2. Dalsze pozycje to My Talking Tom, Clash of Clans, Pou, Hill Climb racing, Minion Rush, Fruit Ninja oraz 8 Ball Poll. Podobnie jak przy aplikacjach, zestawienie gier, przy których ludzie spędzają najwięcej czasu, prezentują się całkiem inaczej: najwięcej czasu pochłonęło Clash of Clans, a dalej Monster Strike i Candy Crush Saga. Niezwykle popularny w ostatnich latach Pokemon GO uplasował się na 8. pozycji.