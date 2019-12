Cztery najważniejsze elementy cyberbezpieczeństwa małych przedsiębiorstw

Jak podaje Verizon, w 2019 roku aż 43% ofiar ataków cyberprzestępców stanowiły małe firmy. Eksperci z Bitdefender podpowiadają, jak mogą zabezpieczyć się one przed podobnymi incydentami.

Mały biznes jest częsty obiektem ataków z dwóch przyczyn: po pierwsze - takich firm jest najwięcej. Po drugie - nie mają one zazwyczaj tak zaawansowanych zabezpieczeń, jak duże firmy. Jak podaje w swoim raporcie Verizon, średni koszt ataku na firmę to ok. 38 tys. dolarów oraz kilka miesięcy napraw. Aby uniknąć ataków lub zminimalizować wynikające z nich straty, należy pamiętać o następujących czynnościach:

Tworzenie kopii zapasowych - backup danych pozwala uniknąć katastrofalnych konsekwencji związanych z wzięciem plików w niewolę ( ransomware ) oraz ich skasowaniem. Zalecane jest użycie programu, który będzie wykonywać codziennie kopie zapasowe danych. Zabezpiecza to także bezcenne pliki na wypadek awarii sprzętowych lub oprogramowania

Zaktualizuj swoje systemy - znane luki w systemach są wykorzystywane przez cyberprzestępców do przeprowadzania ataków i wpuszczania złośliwego kodu. Dlatego ważne jest, aby aktualizować je na bieżąco. To samo dotyczy oprogramowania.

Odśwież hasła - zalecana jest cykliczna zmiana haseł, a kolejną warto przeprowadzić na samym początku roku. Aby zapewnić jakość haseł, należy użyć kombinacji znaków specjalnych, cyfr i liter. Warto wykorzystać w tym celu managera haseł.

Oprogramowanie odpowiedzialne za bezpieczeństwo - przy odpowiednim zabezpieczeniu każda mała firma może być chroniona przed wszelkiego rodzaju atakami, od oprogramowania ransomware do zaawansowanych trwałych zagrożeń.

Właśnie z myślą o takich małych firmach, Bitdefender przygotował kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa - GravityZone Business Security i GravityZone Advanced Business Security. Oba zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać ochronę i wysoką wydajność w połączeniu z łatwy, centralnym zarządzeniem oraz możliwością obsługi chmury.

Źródło: Bitdefender