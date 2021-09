Cztery nowe słuchawki TWS z linii Elite

Jabra prezentuje nową rodzinę dousznych słuchawek bezprzewodowych: Elite. Dwa modele są już w sprzedaży, dwa kolejne pojawią się na rynku z początkiem października.

Jabra zaprezentowała modele Elite 7 Pro, Elite 7 Active, Elite3 i Elite2. Flagowiec to ELite 7 Pro - jako pierwszy w historii producenta używa nowej technologii Jabra MultiSensor Voice. Z kolei Elite 7 Active wyposażona jest w powłokę ShakeGripTM, przeznaczoną dla użytkowników prowadzących aktywny tryb życia. Jak czytamy w informacji prasowej producenta: "Nowa odsłona rodziny Elite to efekt pracy nad przełomową technologią słuchawek bezprzewodowych TrueWireless. Każdy model został tak zaprojektowany, aby na nowo odkrywać wrażenia z korzystania z wkładek dousznych, zmieniając dotychczasowe wrażenia użytkowników, którym towarzyszy elegancki i nowoczesny design".

Jabra MultiSensor Voice ma za zadanie zapewniać najwyższą wyrazistość dźwięku połączeń nawet w najbardziej hałaśliwych miejscach. W tym celu łączy w sobie czujnik przewodnictwa kostnego, cztery mikrofony oraz algorytmy zapewniające czystość rozmów. Czujnik głosu (VPU) znajduje się w obu słuchawkach. Inteligentne algorytmy analizują rodzaje hałasu, a kiedy wykryją szum wiatru, automatycznie włączają czujnik VPU. Technologia przewodnictwa kostnego jest wykorzystywana do transmisji głosu przy użyciu wibracji kości szczęki, co odbywa się przy użyciu inteligentnego algorytmu. Dodatkowo mamy tu również redukcję szumów (ANC).

Elite 7 Pro są o 16% mniejsze od cieszących się ogromną popularnością Jabra Elite 75t — najmniejszych dotychczas słuchawek dousznych Jabra. Słuchawki mają działać przez dziewięć godzin non stop z włączoną funkcją ANC i 35 godzin korzystając z ładowania w etui. Są dostępne z wbudowaną Alexą oraz współpracują z Siri i Asystentem Google. Jabra Elite 7 Active to z kolei słuchawki opracowane specjalnie z myślą o potrzebach osób prowadzących aktywny tryb życia. Oprócz MultiSensor Voice oferuje takie same funkcje co Elite 7 Pro. Słuchawki zostały opracowane pod kątem najlepszego dopasowania do ucha, ponieważ przeznaczone są dla osób aktywnie ćwiczących.

Jabra Elite 3 to słuchawki z przetwornikami 6 mm, a także 4 mikrofonami z korektorem Qualcomm aptXTM HD. Ich bateria wystarcza na siedem godzin działania (28 godzin z etui ładującym). Zastosowana w nich funkcja HearThrough umożliwia słyszenie dźwięków otoczenia. Ostatnie z nowych słuchawek, Jabra Elite 2, mają takie same przetworniki, ale znajdziemy tu tylko dwa mikrofony. Mają stopień ochrony przed deszczem IP55 i działają na baterii przez 7 godzin (21 z etui ładującym).

Ceny słuchawek prezentują się następująco:

Elite 7 Pro: 799 PLN

Elite 7 Active: 699 PLN

Elite 3: 319 PLN

Elite 2: 249 PLN

Elite 7 Pro i Elite 7 Active są już w sprzedaży. Pozostałe słuchawki pojawią się na rynku 1 października 2021.