Cztery rozszerzenia do Edge i Chrome, których warto używać!

Nie wszystkie przeglądarki oferują takie same funkcje. Jednak w przypadku tych, której korzystają z silnika Chromium - a takimi są właśnie Edge i Chrome - można stosować takie same rozszerzenia oraz wtyczki. Po tym, gdy Edge przeszło na silnik Chromium, sam Microsoft polecał pobieranie rozszerzeń z Chrome Web Store. Tysiące dodatków sprawiają, że wiele osób nie wyobraża sobie korzystania z przeglądarki bez rozszerzeń, do których przyzwyczaiły się przez lata. Co więcej - sami producenci przeglądarek zaimplementowali w nich na stałe co ciekawsze rozwiązania i na przykład nie jest już potrzebna osobna wtyczka do odczytywania dokumentów PDF.

Jednak wciąż wiele rzeczy brakuje, dlatego rozszerzenia wciąż są potrzebne. Niektóre oferują bardzo specjalistyczne działanie, inne poprawiają ogólne działanie przeglądarki. W tym tekście prezentujemy cztery rozszerzenia, która znacznie ułatwią codzienne używanie przeglądarki.

Redaktor Microsoft

Redaktor Microsoft czyli - nigdy więcej literówek. Jest to usługa wykorzystująca sztuczną inteligencję, która pomoże Ci pisać w ponad 20 językach – niezależnie od tego, czy piszesz dokument programu Word, redagujesz wiadomość e-mail, czy publikujesz wpis na LinkedInie lub Facebooku. Rozszerzenie Redaktor dla przeglądarek sprawdza poprawność pisowni i gramatyki, a także sugeruje ulepszenia dotyczące na przykład używania strony biernej i zbyt wielu słów. Kliknij podkreślony wyraz, aby wyświetlić listę sugerowanych poprawek - i gotowe.

BlockSite

BlockSite ma pomóc Ci w skupieniu się na pracy. Używa w tym celu systemu Pomodro - 25 minut intensywnej pracy, potem przerwa. W trakcie pracy blokuje przed przechodzeniem na inne witryny, zwłaszcza media społecznościowe itp. A jakie witryny będą blokowane? Możesz ustalić całe kategorie lub konkretne adresy www, a także rodzaje stron internetowych, np. dla dorosłych. Bardzo praktyczna rzecz to możliwość zaplanowania czasu rozpoczęcia działania rozszerzenia - dzięki temu "nie zasiedzisz" się na Facebooku i rozpoczniesz pracę o wyznaczonej porze.

LastPass

Obecnie przeglądarki same z siebie zapamiętują hasła, a nierzadko również pomagają je tworzyć. Jeśli jednak używa się kilku przeglądarek lub korzysta z jednej na PC i smartfonie, warto pomyśleć o rozszerzeniu, które umożliwi korzystanie ze wszystkich haseł niezależnie od urządzenia. Takim dodatkiem jest LastPass - menadżer haseł. Dla osób dbających o bezpieczeństwo nazwa ta nie jest nowa - i słusznie. Za rozszerzenie odpowiadają producenci aplikacji zwącej się dokładnie tak samo, która na rynku jest od długich lat i cieszy się dużą popularnością. Rozszerzenie jest dostępne także dla innych przeglądarek, jak Opera i Firefox.

Adblock Plus

Adblock Plus to rozszerzenie tak znane, że nie wymaga praktycznie omówienia. Skuteczne narzędzie do blokowania reklam online liczy sobie już wiele lat i dla wielu osób jego instalacja jest jedną z pierwszych czynności przy pierwszym uruchomieniu przeglądarki internetowej. Nie tylko blokuje reklamy, ale również śledzące użytkownika w sieci trackery. Z podobnych można polecić uBlock Origin. Skuteczność obu rozszerzeń jest bardzo wysoka.