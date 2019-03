Cztery rzeczy, które Apple powinno poprawić w MacBook'u

Ponieważ Apple aktualizuje większość swoich produktów w tym tygodniu chcielibyśmy także zobaczyć poprawionego MacBook'a.

Źródło: macworld

Apple w tym tygodniu wypuszcza na rynek wiele aktualizacji swoich produktów. Po poniedziałkowym wprowadzeniu iPad'a Air i iPad'a mini, firma zaktualizowała całą linię iMac we wtorek rano oferując szybsze procesory, lepsze karty graficzne oraz wiekszą ilością pamięci.

To sprawia, że komputer iMac za 8999 zł jest jednym z najlepszych zakupów w Apple Store dla profesjonalistów. Nie tylko dostaniesz wspaniały wyświetlacz 5K, ale również 6-rdzeniowy procesor Intel Core i5 ósmej generacji 3,0 GHz, kartę graficzną Radeon Pro 570X z 4 GB pamięci GDDR5 i 8 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4 2666 MHz. Ta konfiguracja oferuje najlepszy stosunek ceny do możliwości w gamie produktowej Apple.

Źródło: Apple

Ciekawym wyborem może być także konfiguracja o 1500 zł tańsza. Oferuje ona 21,5 calowy wyświetlacz Retina o rozdzielczości 4K. Nadal dostajemy taki sam procesor, pamięć RAM oraz dysk Fusion Drive o pojemności 1 TB. Słabsza jest jedynie karta graficzna Radeon Pro 560X z 4 GB pamięci GDDR5, ale ma ona mniej pracy - ekran posiada niższą rozdzielczość.

MacBook od Apple to obecnie najmniejszy laptop z systemem macOS, jaki możemy kupić. Nie jest to jednak najtańszy komputer. W niższej cenie oferowany jest nowy MacBook Air, który dodatkowo oferuje dwa porty USB typu C. Dodatkowo obecnie sprzedawany MacBook nie był odświeżany od 2017 roku i ma procesor odstający wydajnością od nowszych modeli. Wygląd konstrukcji nie był aktualizowany od 2015 roku, a MacBook nadal pozostaje jednym z lżejszych komputerów przenośnych na rynku - waży jedynie 920 gram. Budzi także wiele kontrowersji za sprawą tylko jednego portu USB typu C oraz klawiaturze motylkowej, do której większość użytkowników już się przyzwyczaiła. Obecnie nie jest to opłacalny wybór, ale jeżeli Apple zdecyduje się na zastosowanie nowych procesorów i być może wprowadzenie dodatkowych zmian MacBook nadal będzie świetnym wyborem dla klientów szukających ultraprzenośnego komputera.

Oto, co Apple powinno poprawić aktualizując MacBook'a:

Lepsza klawiatura

To wielka zmiana, której chce każdy. Klawiatura motylkowa pierwszej generacji, która zadebiutowała właśnie w tym modelu sprawa problemy. Apple ze względu na znaczne odchudzenie konstrukcji zmuszone było do zmniejszenia skoku klawiszy. Zaprojektowano więc zupełnie nową klawiaturę motylkową. Niestety jest ona głośna, a ewentualne okruchy, które dostaną się pod klawisze dodatkowo utrudniają pracę. Apple uruchomiło nawet bezpłatny program naprawczy (również dla urządzeń będących po upływie gwarancji producenta). Nawet poprawiona konstrukcja z dodatkową sylikonową membraną jest powodem wielu postów w internecie, w których użytkownicy skarżą się na hałas i komfort użytkowania.

Źródło: macworld

Ponieważ to właśnie MacBook wprowadził nową klawiaturę motylkową, która później zastosowana została w modelach z serii Air oraz Pro chcielibyśmy zobaczyć kolejne ulepszenie klawiatury przy aktualizacji tego modelu.

Procesor

Od lat słyszymy pogłoski, jakoby Apple pracowało nad niestandardowym procesorem dla swoich komputerów Mac. a MacBook jest dla niego idealnym urządzeniem. Zastosowano w nim obecnie procesor Core m3 siódmej generacji, który można rozbudować do dwurdzeniowego, Intel Core i7 o taktowaniu 1,4 GHz, przy czym żaden z tych procesorów nie jest demonem szybkości.

Niestandardowy procesor zaprojektowany przez Apple mógłby natychmiast zwiekszyć wydajność MacBook'a. Wiemy już, jak potężny układ Apple A12X jest w nowym iPad'zie Pro, i na pewno byłby tak samo wydajny w MacBook'u, maszynie, która nie jest przeznaczony do stosowania w procesorach intensywnych zadań, takich jak rendering wideo. Dzięki własnemu chipowi Apple nie musiałoby polegać na starym procesorze ani płacić opłaty licencyjne.

Face ID

Apple nie wprowadziło jeszcze swojego nowego, bezpiecznego odblokowywania za pomocą danych biometrycznych do jednego produktu, w którym jest to najbardziej sensowne - MacBook'a. W iPad i iPhone kamera nie zawsze jest skierowana w stronę naszej twarzy, a warunki oświetleniowe często nie są optymalne, ale w MacBook'u Face ID byłoby idealne. Gdy tylko otworzysz laptopa, patrzysz się wprost na niego, dzięki czemu system może z łatwością Cię rozpoznać. Podobne rozwiązanie stosowane jest w laptopach z systemem Windows.

Wzornictwo inspirowane iPad'em Pro

Podobnie, jak w przypadku klawiatury to właśnie MacBook jako pierwszy zaprezentował nowe wzornictwo, które z czasem zostało zastosowane również w innych modelach MacBook'a.

Źródło: macworld

Płaska konstrukcja iPad'a Pro świetnie wyglądałaby w laptopie, podobnie jak jego jednolite, ultracienkie ramki i zaokrąglone rogi ekranu. Nie bylibyśmy również zawiedzeni 12,9 calowym ekranem Liquid Retina o rozdzielczości 2732 x 2048.