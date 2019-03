Cztery warte uwagi nowości na GOG

W ofercie GOG pojawiły się cztery nowe tytuły. Jak je określić w skrócie? Można jako "świat lepiony z gliny, fotogrametria i poklatkowe zabawy". A co to konkretnie oznacza?

Truberbrook

Truberbrook, a właściwie Trüberbrook - A Nerd Saves the World, to gra przygodowa point and click, osadzona w alternatywnej rzeczywistości, a konkretnie - "innych" Niemczech w latach 60-tych XX wieku. Bohaterem jest amerykański naukowiec Hans Tannhauser, który przybywa to tytułowej, położonej z dala od cywilizacji wioski. Niestety, wakacje zostają przerwane przez kradzież ważnych prac z dziedziny fizyki, które ze sobą zabrał (taki z niego pracoholik). Poszukiwanie złodzieja okaże się wstępem do czegoś... większego.

Don't Escape: 4 Days in a Wasteland

Tajemniczy kataklizm rozłupał Księżyc na kawałki, posyłając Ziemię w odmęty katastroficznego chaosu. Wszystko jest martwe - albo umierające - poza tobą, a przynajmniej tak sądzisz. Don't Escape: 4 Days in a Wasteland to post-apokaliptyczny thriller stworzony przez Scriptweldera - autora popularnych serii przygodówek Deep Sleep oraz Don't Escape. W grze czeka cię zadanie ufortyfikowania swojej kryjówki, gdyż każdej nocy czyhać będzie na ciebie nowe niebezpieczeństwo. W tym samym czasie poznasz prawdę o mającej miejsce apokalipsie i o tym, czy w ogóle istnieje jakieś bezpieczne miejsce, do którego można uciec.

The Dream Machine

The Dream Machine to gra przygodowa, stworzona za pomocą techniki poklatkowej przy użyciu glinianych modeli na tle dekoracji wykonanych z tektury. Składa się z sześciu oddzielnych epizodów, których bohaterem głównym jest Victor Neff - mężczyzna, który przeprowadził się wraz z żoną ze wsi do miasta. Motywem przewodnim jest tajemnicza maszyna, dzięki której można przenosić się w sny innych osób... Brzmi ciekawie? Na zachętę trailer.

Hypnospace Outlaw

Hypnospace Outlaw to gra, pozwalająca na eksplorowanie świata snów. Podobnie jak w Truberbrook, także i tutaj mamy alternatywną rzeczywistość, nieco bliższą współczesnym czasom, a mianowicie lata 90-te XX wieku. Gracz to strażnik internetowej symulacji – Hypnospace, a jego zadanie to robota policyjna, ale osadzona wiecznie zmieniającej się rzeczywistości sennych marzeń.

