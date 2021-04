Czujnik głębi to nie wszystko. Galaxy S22 straci również LiDAR!

Samsung szykuje aparatową rewolucję w przyszłym roku. Galaxy S22 straci nie tylko czujnik głębi, ale także LiDAR. Co otrzymamy w zamian?

Przyszłoroczny flagowiec Samsunga otrzyma aparat główny opracowany we współpracy z japońską firmą Olympus. Przy okazji koreański producent zamierza zmienić aparaty pomocnicze.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Wiemy już, że Samsung Galaxy S22 nie otrzyma czujnika głębi. Rozwiązanie to znalazło się w Samsungu Galaxy S20 i szybko zostało usunięte z kolejnych flagowców.

Najnowsze plotki wskazują, że przyszłoroczny przedstawiciel rodziny Galaxy S nie otrzyma również LiDARu, który pojawił się w zeszłorocznych flagowcach Apple.

Informacje przekazane przez Korea IT News, Samsung ma zamiar porzucić rozwój czujników typu LiDAR. Inżynierowie nie wierzą w użyteczność tego czujnika dla odbiorców indywidualnych. W skrócie oznacza to, że Samsung uważa, że nie warto dołączać do smartfonów kosztującego kilka dolarów LiDARu, ponieważ większość użytkowników z niego nie skorzysta, a element ten podnosi cenę urządzenia.

Obecnie LiDAR wykorzystywany jest w celach fotograficznych oraz do mapowania i tworzenia modeli obiektów w 3D.

Ostatnie plotki sugerują, że w przyszłym roku Apple oraz Samsung będą miały zupełnie inne podejście do aparatów w swoich flagowych modelach.

W przypadku Samsunga otrzymamy dużą matrycę główną z dodatkowym tele obiektywem oraz obiektywem ultra szerokokątnym. Całość zostanie opracowana razem z firmą Olympus. iPhone otrzyma 48 MP sensor główny, podobne aparaty pomocnicze oraz LiDAR, który do ubiegłego roku jest kluczowym elementem obecnym w droższych modelach iPhone'a.

Źródło: ubergizmo.com