Czujniki! - dowiedz się wszystkiego o czujnikach Xiaomi

Inteligentny dom to system powiązanych ze sobą urządzeń, które potrafią się komunikować i automatycznie wywoływać różnego rodzaju interakcje. Zastanawiałeś się kiedyś, jakie elementy odpowiadają za automatyczne uruchamianie światła, rozpoczęcie nagrywania czy aktywację trybu nocnego w Twoim oczyszczaczu powietrza? To właśnie czujniki. Są niewielkimi, często pomijanymi sensorami, które są niezbędne do sprawnego działania inteligentnego domu.

Lampka nocna Xiaomi z czujnikiem ruchu

Dziś na przykładzie ekosystemu Xiaomi Smart Home prezentujemy możliwości wybranych czujników i ich wpływ na funkcjonowanie wyposażenia domu takiego jak oświetlenie, odkurzacz, kamery do monitoringu czy systemów klimatyzacji i ogrzewania.

Zobacz również:

Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z systemem inteligentnego domu zapoznaj się z naszym kompendium wiedzy. Materiał ten wprowadzi Cię w tematykę Xiaomi Smart Home i wyjaśni zasadę działania podstawowych elementów niezbędnych do jego funkcjonowania.

Czujniki odpowiadają za funkcjonalność i skuteczność systemu Smart Home

Mało kto wie, że czujniki stanowią oczy i uszy całego systemu inteligentnego domu. To właśnie one monitorują podstawowe parametry takie jak temperatura i wilgotność powietrza. Na rynku znajdziemy także specjalistyczne czujniki ruchu, otwarcia okien lub drzwi oraz natężenia światła.

Czujniki ekosystemu Xiaomi Smart Home

Urządzenia te same w sobie nie są ekscytujące, ale bez ich obecności system Smart Home nie byłby inteligentny i samowystarczalny.

W skład ekosystemu Xiaomi Smart Home wchodzą różnego rodzaju czujniki. Mowa o sensorach wbudowanych w inne urządzenia (np. termometr w oczyszczaczu powietrza Mi Air Purifier 3C) lub samodzielnych czujnikach, które reprezentuje czujnik ruchu Mi Smart Motion Sensor.

Jakie czujniki wykorzystywane są w systemie inteligentnego domu?

Zastanawiasz się, jakie czujniki mogą przydać się do obsługi systemu Xiaomi Smart Home? Przygotowaliśmy dla Ciebie krótką listę, która rozwieje wątpliwości. Poniżej znajdziesz sensory, które pozwolą na sprawne działanie systemu inteligentnego domu:

czujnik otwarcia okien i drzwi

czujnik temperatury

czujnik wilgotności

czujnik ruchu

czujnik światła

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w naszym systemie Smart Home posiadać kilka egzemplarzy takich samych czujników. Dodatkowo, część z nich znajdziemy w wybranych urządzeniach z ekosystemu Xiaomi Smart Home. Oznacza to, że w praktyce nawet prosty system inteligentnego domu ma do dyspozycji co najmniej kilka czujników. Część użytkowników nawet nie wie o ich istnieniu i możliwościach, które oferują.

Zestaw Xiaomi Mi Smart Sensor Set

Jakie urządzenia Smart Home warto posiadać, aby w pełni wykorzystać możliwość czujników?

Funkcjonalność systemu Xiaomi Smart Home dostosowana jest do naszych potrzeb. Zabawę z całym ekosystemem polecamy zacząć od następujących urządzeń:

centralki Mi Smart Home Hub

żarówki Mi LED Smart Bulb

czujnika otwarcia drzwi/okien Mi Smart Window & Door Sensor

czujnika ruchu Mi Smart Motion Sensor

kamery do monitoringu Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

oczyszczacza powietrza Mi Air Purifier

Centralka Xiaomi Mi Smart Home Hub

Powyższy zestaw kosztuje niecałe 1000 zł, a zawarte w nim czujniki pozwolą na zautomatyzowanie wielu funkcji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości rozbudować ekosystem o kolejne elementy. Xiaomi Smart Home świetnie sprawdzi się również jako inteligentny monitoring wizyjny Twojego mieszkania.

Do czego można wykorzystać czujniki systemu Xiaomi Smart Home?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Możliwości wykorzystania czujników ograniczone są jedynie naszą wyobraźnią. Aby wyjaśnić, jak obecność czujników wpływa na funkcjonalność i zachowanie systemu Xiaomi Smart Home, przygotowaliśmy kilka przykładowych scenariuszy ich użycia.

Dzięki aplikacji Xiaomi Home i funkcjom automatyzacji możemy dowolnie programować i wywoływać akcje. Do ich działania możemy wykorzystać nawet kilka urządzeń podłączonych do jednego ekosystemu.

Mi Smart Window & Door Sensor - czujnik okien i drzwi

Czujnik otwarcia drzwi/okna Xiaomi Mi Smart Window & Door Sensor

Czujnik okien i drzwi Xiaomi Mi Smart Window & Door Sensor możemy zamontować w szafce z ważnymi dla nas dokumentami. Element ten wykorzystamy jako czujkę do alarmu. Po otwarciu szafki Xiaomi Mi Smart Window & Door Sensor wywoła awaryjne nagrywanie wideo z kamery Mi 360° Home Security Camera 2K umieszczonej w tym samym pomieszczeniu lub uruchomi syrenę znajdującą się w zestawie systemu do monitoringu pomieszczeń Xiaomi Mi Smart Sensor Set.

Po zamontowaniu Xiaomi Mi Smart Window & Door Sensor w ościeżnica sensor możemy połączyć z naszym oczyszczaczem powietrza Xiaomi Air Purifier 3C.

Otwarcie okna może spowodować automatyczne przełączenie oczyszczacza w tryb wyższej wydajności, aby sprawnie przefiltrować powietrze wpadające z zewnątrz. Po zamknięciu okna czujnik przekaże do oczyszczacza kolejny sygnał, a Xiaomi Air Purifier 3C przełączy się w automatyczny tryb pracy.

Mi Bluetooth Temperature & Humidity Monitor 2 - czujnik temperatury i wilgotności

Czujnik temperatury i wilgotności Mi Bluetooth Temperature & Humidity Monitor 2 to jeden z najtańszych elementów systemu Xiaomi Smart Home. Na pierwszy rzut oka jest to klasyczny termometr z funkcją monitorowania wilgotności powietrza. W środku obudowy znajdziemy jednak moduł Bluetooth, który z wykorzystaniem centralki komunikuje się z pozostałymi urządzeniami inteligentnego domu.

Czujnik temperatury i wilgotności Xiaomi Mi Bluetooth Temperature & Humidity Monitor 2

Xiaomi Mi Bluetooth Temperature & Humidity Monitor 2 możemy połączyć w parę z przenośnym grzejnikiem elektrycznym Mi Smart Space Heater S lub wentylatorem Mi Smart Standing Fan Pro. Po spadku temperatury poniżej określonego poziomu możemy wywołać automatyczne grzanie z wykorzystaniem Mi Smart Space Heater S. Oznacza to, że w zimę nie musimy już martwić się o powrót do zimnego mieszkania.

Grzejnik elektryczny Xiaomi Mi Smart Space Heater S

W lato dobrym pomysłem jest połączenie sensora Xiaomi Mi Bluetooth Temperature & Humidity Monitor 2 z wentylatorem Mi Smart Standing Fan Pro. Po wzroście temperatury do określonego poziomu Xiaomi Smart Home automatycznie uruchomi wentylator, aby zmniejszyć odczuwalną temperaturę w pomieszczeniu.

Wentylator Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2

Do wyżej wymienionych akcji możemy wykorzystać również termometr wbudowany w oczyszczacz Xiaomi Mi Air Purifier 3C.

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C

Czujnik temperatury i wilgotności świetnie współpracuje z antybakteryjnym oczyszczaczem powietrza Mi Smart.

Mi Smart Motion Sensor - czujnik ruchu

Podstawowym elementem systemu inteligentnego domu są czujniki ruchu. Xiaomi przygotowało sensory Mi Smart Motion Sensor. Do budowy ekosystemu Xiaomi Smart Home warto wyposażyć się w kilka egzemplarzy. Prosty czujnik zamknięty w niewielkiej obudowie pozwoli nam na bezdotykową aktywację światła. To niezwykle przydatna funkcja w momencie, gdy wchodzimy do domu z siatkami zakupów i nie możemy ręcznie uruchomić oświetlenia.

Czujnik ruchu Mi Smart Motion Sensor

Innym scenariuszem wykorzystania czujnika ruchu jest wywołanie nagrywania materiału na kamerce Mi 360° Home Security Camera 2K Pro. Umieszczenie czujnika ruchu przy drzwiach wejściowych do domu pozwoli na monitorowanie powrotu dziecka ze szkoły. Czujnik może przekazać informacje o ruchu i wysłać powiadomienie wprost na urządzenie mobilne rodzica.

Kamera Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

Kilka czujników ruchu możemy wykorzystać do automatyzacji pracy robota sprzątającego Mi Robot Vacuum-Mop Pro. Po wykryciu ruchu czujnik może wymusić powrót urządzenia do bazy.

Czujnik ruchu Mi Smart Motion Sensor

Ciekawym scenariuszem wykorzystania czujników ruchu Mi Smart Motion Sensor jest aktywne monitorowanie obecności naszych zwierząt domowych w danej części mieszkania.

Dzięki uniwersalności inteligentnego oświetlenia zintegrowanego z ekosystemem Xiaomi Smart Home, z wykorzystaniem czujnika ruchu Mi Smart Motion Sensor oraz żarówki Mi LED Smart Bulb, możemy stworzyć inteligentny system oświetlenia w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym. Ze względu na popularność gwintu E27, żarówki Mi LED Smart Bulb w różnych konfiguracjach możemy wykorzystać praktycznie w dowolnym miejscu.

Żarówka Mi LED Smart Bulb

Jak widać czujnik ruchu może mieć mnóstwo zastosowań. Warto podkreślić, że jeden sensor może być odpowiedzialny za nadzorowanie kilku akcji. Oznacza to, że może uruchamiać oświetlenie oraz nagrywanie wideo na kamerze do monitoringu wizyjnego.

Mi Smart Light Detection Sensor - czujnik światła

Xiaomi w swojej ofercie posiada również czujnik światła Mi Smart Light Detection Sensor. Możemy wykorzystać go do monitorowania natężenia oświetlenia w danym pomieszczeniu. Dzięki temu czujnikowi, wieczorem lampa sufitowa Mi Smart LED Ceiling Light automatycznie uruchamiać się będzie w trybie nocnym.

Czujnik światła Xiaomi Mi Light Detection Sensor

Monitorowanie natężenia światła można wykorzystać do automatycznego uruchamiania oświetlenia po zmroku lub wyłączania go o zmierzchu.

Czujnik Mi Smart Light Detection Sensor idealnie współpracuje z lampką biurkową Mi Smart LED Desk Lamp Pro. Połączenie obu elementów w całość pozwala na automatyczne przełączanie trybów oświetlenia w zależności od pory dnia. Uruchomienie lampki wieczorem nie spowoduje już oślepienia nas ostrym światłem o zimnej barwie.

Lampka Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp Pro

Mi Smart Wireless Switch - programowalny przycisk sterujący

Zbliżając się do końca, warto wspomnieć również o Mi Smart Wireless Switch. Nie jest to, co prawda czujnik, ale świetnie współgra z sensorami ekosystemu Xiaomi Smart Home.

Programowalny przycisk Xiaomi Mi Smart Wireless Switch

Przełącznik Mi Smart Wireless Switch możemy połączyć z odkurzaczem Mi Robot Vacuum-Mop Pro, który sterowany jest czujnikiem ruchu. Gdy wejdziemy do pomieszczenia sensor Mi Smart Motion Sensor wyśle robota sprzątającego do bazy. W momencie gdy usiądziemy na kanapie, aby poczytać książkę lub obejrzeć serial z wykorzystaniem przycisku Mi Smart Wireless Switch możemy wznowić sprzątanie, które zostało przerwane po naszym wejściu do salonu.

Odkurzacz mopujący Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

Odpowiednia ilość czujników to klucz do działania systemu inteligentnego domu

W powyższym materiale zaprezentowaliśmy istotę oraz możliwości czujników połączonych z ekosystemem Xiaomi Smart Home. Inteligentny dom bez sensorów i dodatkowych czujników nie byłby w stanie spełniać swoich funkcji. Niedrogie elementy, o których często zapominamy podczas kompletowania naszego systemu inteligentnego domu, znacząco wpływają na jego możliwości.

Dzięki dużej ilości sensorów i czujników, Xiaomi Smart Home jest w stanie lepiej monitorować sytuację i szybciej reagować na niepożądane sytuacje. Użytkownik posiada pełną dowolność w konfiguracji czujników. W aplikacji Xiaomi Home znajdziemy rozbudowane funkcje automatyzacji, które sprawiają, że system inteligentnego domu wykonuje za nas większość codziennych czynności.

Decydując się na zakup lub rozbudowę Xiaomi Smart Home, warto zadbać o większą ilość czujników. Pozwolą one sprawnie zarządzać wszystkimi elementami systemu. Dodatkowo przydadzą się do monitoringu wizyjnego i konfiguracji bezdotykowego uruchamiania oświetlenia czy oczyszczaczy powietrza.