Czy AMD szykuje procesory gamingowe Nashira Point?

Nashira Point XTX, Nashira Point XT i Nashira Point XL. Tak wg przecieku nazywają się roboczo nowe karty graficzne, szykowane bez rozgłosu przez AMD. A co o nich wiadomo?

Trzeba przyznać, że nazwa Nashira pierwszy raz ujrzała światło dzienne w styczniu tego roku, gdy na stronie USB-IF pojawiła w dokumentach patentowych AMD nazwa Nashira Point A0. Z dokumentów tych wynikało jedynie, że jest to produkt z portami USB typu C i nic więcej. Potem nazwa Nashira Summit niespodziewanie została pokazana na stronie benchmarków gry Ashes of the Singularity. Teraz Roland Quandt z WinFuture donosi na Twitterze, że Nashira Point GPU będzie dostępne w trzech wariantach: XTX, XT oraz XL. Wszystkie przeznaczone są dla graczy. Oprócz tego można znaleźć wzmianki o modelach GLXTA i GLXL, a także - prawdopodobnie mobilnym - Nashira Creek XM.

Podsumowując, jak dotąd padały następujące nazwy produktów z rodziny AMD NASHIRA:

AMD Nashira Summit A0

AMD Nashira Point XTX

AMD Nashira Point XT

AMD Nashira Point XL

AMD Nashira Point GLXTA

AMD Nashira Point GLXL

AMD Nashira Creek XM

Summit, Point i Creek - te określania z pewnością oznaczają trzy linie, różniące się specyfikacją. Jedna z teorii na ten temat mówi, że mamy tu do czynienia z inną nazwą kodową dla Navi 21, inna - że będą to karty z procesorami RDNA3. W chwili obecnej wszystko jest możliwe - a my będziemy śledzić kolejne doniesienia na ten temat.

Źródło: VideoCardz