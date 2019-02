Czy Apple Watch jest wodoodporny?

Sprawdzamy, jakim stopniem wodoodporności wyróżniają się poszczególne generacje Apple Watch

Źródło: macworld

W chwili obecnej Apple projektując swoje urządzenia zapewnia im należytą ochronę przed zalaniem. Pierwszymi wodoodpornymi urządzeniami od Apple są iPhone 7 i Apple Watch serii 2. Niestety Apple podczas prezentacji swoich urządzeń nie zawsze chwali się normami IP. Ostatnie zegarki Apple są oficjalnie certyfikowane jako wodoodporne, ale sprawa jest bardziej skomplikowana dla starszych modeli.

W tym artykule omówimy wodoodporność każdego modelu zegarka Apple Watch oraz pasków, o których wiele osób zapomina, a mogą być znacznie mniej wodoodporne niż sam zegarek. Wyjaśniamy również, co zrobić, jeśli Twój Apple Watch zamoknie, i jak radzić sobie z uszkodzonym wodą zegarkiem.

Które zegarki Apple Watch są wodoodporne

Ogólnie każdy model Apple Watch jest odporny na wodę, jednak w różnym stopniu. Samo Apple stara się nie używać określenia wodoodporne.

Pięć generacji Apple Watch można w podzielić na dwie grupy w zależności od odporności na działanie wody i zalecenia Apple.

Oryginalny zegarek Apple Watch oraz modele serii 1 są odporne na działanie wody i zachlapania, ale nie zaleca się zanurzania ich w wodzie. W skrócie oznacza to, że dwie pierwsze generacje Apple Watch są odporne na przypadkowe działanie wody jak. np spacer w deszczu, ale nie zaleca się korzystania z nich np. na basenie.

Zegarki Apple Watch Serii 2, 3 i 4 są wodoodporne do 50 m, ale Apple zaleca unikania użytkowania zegarka w słonej wodzie

Czy oryginalny zegarek Apple Watch jest wodoodporny?

Pierwszy zegarek Apple Watch z 2015 roku ma wodoodporność IPX7 zgodne z normą IEC 60529. Oznacza to, że jest on chroniony przed zanurzeniem w wodzie do głębokości 1 metra przez okres do 30 minut.

Apple ostrzega, że choć zegarek Apple Watch pierwszej generacji jest odporny na zachlapanie i wodę (Tim Cook podobno nosił go pod prysznicem), to nie zaleca zanurzania go.

Czy zegarek Apple Watch serii 1 jest wodoodporny?

Zegarek Apple Watch serii 1 ma wodoodporność IPX7 zgodnie z normą IEC 60529, taką samą jak oryginalny zegarek Apple Watch. Oznacza to, że jest on chroniony przed zanurzeniem w wodzie do głębokości 1 metra przez okres do 30 minut.

Apple Watch tej generacji jest odporny na zachlapanie i kontakt z wodą, ale nie jest w pełni wodoszczelny. Można na przykład nosić Apple Watch w trakcie treningu, na deszczu i podczas mycia rąk, jednak nie zaleca się zanurzania go.

Czy zegarek Apple Watch serii 2 jest wodoodporny?

Zegarek Apple Watch Series 2 ma wodoodporność na głębokość do 50 metrów zgodnie z normą ISO 22810:2010. Innymi słowy, można bezpiecznie pływać, pod warunkiem, że nie będzie się pływać bardzo głęboko.

Istnieją jednak pewne ograniczenia, a Apple zachowuje szczególną ostrożność w odniesieniu do precyzyjnych zachowań wodnych, które seria 2 jest w stanie przetrwać.

Według Apple bez problemu możemy pływać w basenie i w morzu ze swoim Apple Watch serii 2.

Unikać powinniśmy:

Nurkowania

Uprawiania narciarstwa wodnego

Sauny

Kontaktu z kosmetykami np. mydłem, szamponem lub odżywką do włosów

Apple ostrzega również, że upuszczenie zegarka może spowodować uszkodzenie uszczelek w urządzeniu. Uszczelki również z powodu upływu czasu mogą zachowywać się inaczej po pewnym czasie.

Czy zegarek Apple Watch serii 3 jest wodoodporny?

Zegarek Apple Watch serii 3 ma taką samą klasę jak zegarek Apple Series 2, co oznacza, że jest wodoodporny do 50 metrów zgodnie z normą ISO 22810:2010. Dlatego też płytkie kąpiele wodne są nie są dla niego żadnym problemem, ale oficjalnie zaleca się unikanie nurkowania i uprawiania ekstremalnych sportów wodnych.

Czy zegarek Apple Watch serii 4 jest wodoodporny?

Najnowszy model Apple Watch serii 4 również posiada taki sam stopień zabezpieczenia przed wodą jak seria 2 i 3, co oznacza, że jest wodoodporny do 50 metrów zgodnie z normą ISO 22810:2010. W dalszym ciągu powinniśmy unikać nurkowania i uprawiania ekstremalnych sportów wodnych.

Czy paski do Apple Watch są wodoodporne?

Jest to również bardzo ważna kwestia, ponieważ Apple określając klasę wodoodporności odnosi się tylko do samego zegarka pomijając kwestię paska, który może nie być tak dobrze zabezpieczony przed działaniem wody jak sam korpus.

Apple szczególnie ostrzega, że klasyczne skórzane paski i bransoletka mediolańska nie są wodoodporne. Najlepszą opaską zapewniającą wodoodporność jest Sport Band.

Co oznaczają poszczególne normy wodoodporności IP?

Na początku artykułu wspomnieliśmy, że oryginalny Apple Watch oraz Apple Watch serii 1 posiadają stopień IPX7, ale co on dokładnie oznacza?

Stopień IP, który mierzy "stopień ochrony" lub odporność obiektu uszkodzenia fizyczne zawiera dwie cyfry.

Pierwsza cyfra, która zazwyczaj wzrasta od 1 do 6, wskazuje, jak dobrze urządzenie jest odporne na przedostawanie się pyłu i kurzu wewnątrz obudowy. Niska liczba oznacza, że stosunkowo duże obiekty będą mogły dostać się do wnętrza urządzenia i powodować problemy; wysoka liczba oznacza, że urządzenie jest chronione przed mniejszymi/ drobniejszymi przedmiotami stałymi, takimi jak kurz. Ocena 6 oznacza, że produkt jest w pełni pyłoszczelny.

Druga cyfra, która obejmuje możliwość przedostania się płynów, ma dla nas większe znaczenie. Cyfra ta zazwyczaj wzrasta od 0 do 8, choć rzadko można zobaczyć wartość 9 lub 9K, gdy urządzenie jest w stanie oprzeć się również parze wodnej.

Oto, co poszczególne cyfry oznaczają pod względem odporności na wodę/ciecz:

0: Produkt nie jest chroniony przed cieczą

Produkt nie jest chroniony przed cieczą 1: Produkt jest chroniony przed kapiącą pionowo wodą

Produkt jest chroniony przed kapiącą pionowo wodą 2: Produkt jest chroniony przed kapiącą wodą przy przechyleniu do 15°

Produkt jest chroniony przed kapiącą wodą przy przechyleniu do 15° 3: Produkt jest chroniony przed wodą rozpryskową (pod dowolnym kątem do 60°)

Produkt jest chroniony przed wodą rozpryskową (pod dowolnym kątem do 60°) 4: Produkt jest chroniony przed rozbryzgami wody z dowolnego kierunku w stosunku do obudowy

Produkt jest chroniony przed rozbryzgami wody z dowolnego kierunku w stosunku do obudowy 5: Produkt jest chroniony przed wodą rzucaną przez dyszę (6,3 mm) z dowolnego kierunku

Produkt jest chroniony przed wodą rzucaną przez dyszę (6,3 mm) z dowolnego kierunku 6: Produkt jest chroniony przed wodą wyrzucaną w silnym strumieniu (dysza 12,5 mm) z dowolnego kierunku.

Produkt jest chroniony przed wodą wyrzucaną w silnym strumieniu (dysza 12,5 mm) z dowolnego kierunku. 6K: Produkt jest chroniony przed silnymi strumieniami wody o zwiększonym ciśnieniu

Produkt jest chroniony przed silnymi strumieniami wody o zwiększonym ciśnieniu 7: Produkt jest chroniony przed zanurzeniem w cieczy, do głębokości 1 m przez okres do 30 minut

Produkt jest chroniony przed zanurzeniem w cieczy, do głębokości 1 m przez okres do 30 minut 8: Produkt jest chroniony przed zanurzeniem w cieczy, głębokość 1 m lub większa (szczegółowe dane udostępniane są przez producenta urządzenia)

Produkt jest chroniony przed zanurzeniem w cieczy, głębokość 1 m lub większa (szczegółowe dane udostępniane są przez producenta urządzenia) 9/9K: Produkt jest chroniony przed silnymi strumieniami wody o wysokiej temperaturze / strumieniem pary

Jeżeli w zamiast liczby znajduje się literka X oznacza to, że urządzenie nie zostało sprawdzone pod względem odporności na działanie wody lub przedostawanie się kurzu.

Tak więc ocena IPX7 oryginalnego zegarka Apple Watch oraz zegarka z serii 1 oznacza, że produkt jest chroniony przed zanurzeniem w cieczy, do 1 m głębokości do 30 minut, bez oceny odporności na kurz i inne substancje stałe.