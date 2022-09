Czy Apple ma w zanadrzu kolejną tajemniczą premierę? Sprawdzamy, co może być "Jeszcze jedną rzeczą"

Apple opatentowało "One more thing" - kultowy już sposób na zapowiedź nowego produktu firmy. Czy w tym roku też usłyszymy ten slogan na nadchodzącym evencie? Sprawdzamy, co może być tajemniczą premierą podczas konferencji Far Out.

Spis treści

Co roku Apple przedstawia wiele nowych produktów - czy to w postaci ulepszonych wersji znanych już urządzeń, czy zupełnie nowych konstrukcji. Jednakże często są to premiery spodziewane - czy to odświeżone laptopy, czy nowe telefony. Na szczęście co jakiś czas pojawia się też coś zupełnie nowego, co udało utrzymać się w tajemnicy, lub jest po prostu naprawdę dużym zaskoczeniem. Na takie okazje Apple przygotowało nawet specjalne wprowadzenie - kultowe już "One more thing"

Jednak nie tylko sama fraza jest kultowa. Apple organizuje cały event w taki sposób, aby miała ona jak najmocniejszy wydźwięk. Premiera najbardziej oczekiwanej rzeczy zawsze umieszczona jest na końcu, kiedy już wszystko wygląda na to, że cała konferencja powinna się skończyć. Jednak okazuje się, że Apple jednak "zapomina" wspomnieć o jednej jeszcze rzeczy.

Zobacz również:

Najważniejsze "Jeszcze jedne rzeczy"

Fot. Apple

Sprawdźmy więc, jakie "jeszcze jedne rzeczy" zobaczyliśmy na eventach Apple przez lata. Często były to najbardziej przełomowe produkty, dzięki którym Apple doszło do ugruntowanej pozycji na rynku, którą firma zajmuje dzisiaj.

iPhone X - 2017

Fot. TechAdvisor

iPhone X wprowadził Apple w nowoczesny design telefonów i był ogromnym odejściem od starej formuły robienia telefonów. Do dzisiaj w smartfonach firmy możemy znaleźć rozwiązania zapoczątkowane przez ten smartfon.

Apple Watch - 2014

Apple Watch rozpoczął trend na smartwatche, który z roku na rok coraz bardziej się rozprzestrzenia. Gdyby nie Apple Watch, moglibyśmy w ogóle nie korzystać z inteligentnych bransoletek.

MacBook Air - 2010

Od MacBooka Air rozpoczęła się era ultrabooków - lekkich, cienkich i zgrabnych laptopów. Nie sposób zapomnieć jego kultowej prezentacji z bardzo znanym i komentowanych gestem Steve'a Jobsa, który wyciągnął nowego Aira ze zwykłej koperty.

FaceTime - 2010

Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie zdalne spotkania i praca przyjęły się już na dobre, FaceTime przeżywa drugą młodość. Jednak możliwość łatwego rozmawiania przez telefon włączoną kamerką zmieniła oblicze telekomunikacji.

Fot. Apple

MacBook Pro - 2006

Nowa linia profesjonalnych laptopów od Apple rozpoczęła swój żywot w 2006 roku - wraz z przejściem na korzystanie z procesorów Intela. Do dziś pomagają one wielu osobom w codziennej pracy, nauce czy zabawie.

iPod Shuffle - 2005

Odtwarzacz mp3, który miał (lub chciał mieć) chyba każdy. Niezwodny kompan na siłowni, podczas biegania czy w szkole.

Fot. Apple

Power Mac G5 - 2003

Stara, dobra "tarka do sera" - Power Mac G5 miał zdobyć świat profesjonalnych twórców. Co prawda szybko zmienił się on w Maca Pro z procesorami Intela, ale kultowy design pozostał z nami na wiele lat.

Fot. Apple

Tajemnicza premiera Apple

Czy w tym roku Apple znowu zaskoczy nas, prezentując coś nieoczekiwanego? Wydaje nam się, że jest to całkiem możliwe. Spodziewamy się jeszcze kilku premier od Apple, jedna z nich może mieć miejsce na nadchodzącym evencie Far Out!

Apple AR/VR - gogle VR od Apple mają wprowadzić Apple do wirtualnej rzeczywistości i Metaversum

- gogle VR od Apple mają wprowadzić Apple do wirtualnej rzeczywistości i Metaversum iPad 10. Gen - najnowszy budżetowy iPad ma mieć zupełnie nowy design

- najnowszy budżetowy iPad ma mieć zupełnie nowy design Okulary Apple AR - okulary rozszerzonej rzeczywistości mają pomóc Apple zachęcić klientów do korzystania z rozwiązań AR

- okulary rozszerzonej rzeczywistości mają pomóc Apple zachęcić klientów do korzystania z rozwiązań AR Apple Watch 8 Pro - nowa wersja Apple Watcha z większą tarczą i lepszymi materiałami może wstrząsnąć rynkiem smartwatchy

- nowa wersja Apple Watcha z większą tarczą i lepszymi materiałami może wstrząsnąć rynkiem smartwatchy Składany iPhone - od dawna czekamy na zapowiedź składanego smartfona od Apple. Czy pierwszy z nich pojawi się już teraz?

Fot. Apple

Na jakie premiery czekamy w tym roku?

Czego jeszcze spodziewamy się w tym roku na wrześniowym evencie? Oczywiście w pierwszej kolejności będzie to prezentacja nowych iPhone'ów. Według naszych informacji powinniśmy zobaczyć cztery warianty: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max. Spodziewamy się też prezentacji nowych Apple Watchy - zarówno serii 8, jak i nowej wersji SE. Możemy też zobaczyć nowe AirPods Pro 2, które byłyby dobrym uzupełnieniem dla nowych iPhone'ów.