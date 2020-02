Czy Apple pozwoli użytkownikom iPhone'a na zmianę domyślnych aplikacji?

Czyżby system iOS stawał się bardziej otwarty dla użytkowników? Możliwe, że w przyszłości wybierzemy domyślną przeglądarkę sieciową.

Apple rozważa umożliwienie otwarcia swojego systemu operacyjnego iOS, który od lat słynie z bardzo ograniczonych możliwości personalizacji.

Źródło: apple.com

Według Bloomberga gigant z Cupertino zastanawia się nad pozwoleniem użytkownikom samodzielnie zdecydować, z których aplikacji korzystają najczęściej i zastąpić nimi systemowe odpowiedniki. Oznacza to, że już niedługo Google Chrome może stać się domyślną przeglądarką na iPhone'ie, a Gmail zastąpi aplikację Mail.app, która nie posiada możliwości stałej synchronizacji z kontami Google.

W Cupertino rozważa się możliwość dodania nowych opcji w systemie iOS 14. Dotyczą one możliwości wyboru przeglądarki internetowej oraz aplikacji pocztowej innych firm jako domyślne programy do obsługi poczty i witryn www.

Od czasu uruchomienia w 2007 roku systemu iOS znanego wtedy jako iPhone OS przeglądarka Safari oraz aplikacja Mail.app są podstawowymi programami do obsługi poczty oraz przeglądania internetu. Po otwarciu App Store w 2008 roku użytkownicy mogą instalować inne programy służące do tych samych czynności, ale w przeciwieństwie do systemu Android nadal nie można spowodować, że staną się one programami domyślnymi.

Utrudnia to życie zarówno programistom, jak i użytkownikom. Dodatkowo niektóre firmy twierdzą, że działania Apple mogą naruszać prawa antymonopolowe w branży technologicznej.

Przeglądarka internetowa oraz aplikacja pocztowa to jedne z najważniejszych aplikacji we współczesnym świecie. W chwili obecnej nawet, jeżeli na iPhone'ie zainstalowana jest przeglądarka Chrome to po kliknięciu w link automatycznie uruchomi się on w przeglądarce Safari. To samo dzieje się w przypadku próby wysłania wiadomości e-mail.

Możliwe, że wraz z wprowadzeniem na rynek systemu iOS 14 jesienią tego roku Apple pozwoli nam samodzielnie zdecydować, która z aplikacji ma być domyślna. Dodatkowo mówi się o tym że głośnik HomePod w końcu zacznie współpracować z Spotify.

Więcej informacji na temat systemu iOS 14 z pewnością poznamy w czerwcu na WWDC 2020.

Źródło: bloomberg.com