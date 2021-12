Czy CES 2022 się odbędzie? Kolejni giganci odpuszczają [AKTUALIZACJA 29.12.2021]

Pojawienie się Omikrona sprawiło, że duże marki odwołały swój udział w przyszłorocznych targach CES 2022. Kogo na pewno nie zobaczymy?

Targi CES 2022 mają rozpocząć się 5 stycznia i potrwać do 8-go. Jednak zagrożenie, jakie pojawiło się wraz z wariantem Omikron wywołało panikę wśród wystawców. "Panika" nie jest przesadzonym słowem, ponieważ szereg firm odwołało z tego powodu swój udział w targach. Są wśród nich Amazon, Meta (czyli Facebook), Twitter oraz Pinterest. Z pewnością obniżyło to atrakcyjność imprezy, tym bardziej, że Intel oraz AMD znacznie skróciły swoje programy przeznaczone na CES.

Ostatnie targi "w realu" odbyły się w 2020 roku, dwa miesiące przed wybuchem pandemii. CES 2021 było imprezą online, zaś przyszłoroczne mają być w stałym miejscu, czyli Las Vegas i transmitowane w internecie. Osoby, które chcą pojawić się fizycznie na targach, będą musiały mieć ze sobą paszporty covidowe, zaś na miejscu obowiązuje ścisły reżim sanitarny. Jak widać - niewystarczający dla największych. I wcale nie ukrywają tego, że nie pojawią się z powodu obawy przed Omikronem. Co więcej, T-Mobile, jeden z głównych sponsorów targów, również ograniczy w nich swój udział. Obawy ma także Nvidia, jednak jej główna konferencja prasowa odbędzie się wyłącznie online.

Kto się nie boi? Samsung, Sony, Alphabet oraz Qualcomm, aczkolwiek przedstawiciele tych firm zastrzegają, że będą monitorować sytuację. Czyli - w razie czego odwołają swój udział lub po prostu opuszczą CES 2022.

AKTUALIZACJA 27.12.2021

Kolejną firmą, która zrezygnowała z udziału w imprezie, jest Microsoft. Decyzja została podjęta 25 grudnia, a jako przyczynę odwołania udziału podano "gwałtownie zmieniającą się sytuację związaną z COVID-19".

AKTUALIZACJA 29.12.2021

Kolejny cios dla targów - trzy kolejne duże marki odwołały swój udział. Pierwsza to OnePlus, która co prawda nie miała w planach własnej konferencji, ale miała mieć swoje stoisko w Las Vegas. Druga to AMD - po długich deliberacjach zdecydowano się nie brać w targach udziału fizycznie, ale poprowadzić wirtualny pokaz. Trzecia to MSI - w planach był pokaz MSI Gameverse, jednak laptopy gamingowe będzie można zobaczyć wyłącznie online.

Z dużych nazw swój udział wciąż potwierdzają Samsung, LG, Sony oraz Qualcomm. Ale czy to wystarczy, aby zainteresować ludzi na tyle, aby odwiedzili tłumnie CES 2022?

Źródło: TechSpot