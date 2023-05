Czy Canon zaskoczy vlogerów? PowerShot V10 to nowość specjalnie dla nich

Czy smartfon to za mało, aby nagrywać dobrej jakości materiały przeznaczone do sieci? Być może. Canon wychodzi naprzeciw i prezentuje kompaktową, pionową kamerę do vlogowania - PowerShot V10

Materiały wideo zalewają dzisiaj sieć oraz media społecznościowe i stanowią jedną z najważniejszych form w strategii marketingowej. Nic dziwnego, że coraz więcej twórców internetowych korzysta właśnie z tej formy autopromocji czy reklamy. Instagram czy Tik Tok przyzwyczaiły nas do pionowego obrazu, a co za tym idzie, istnieje większa potrzeba dostosowania formatu materiałów do tego typu platform. Oczywiście na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań skierowanych właśnie do vlogerów - mowa tu chociażby o specjalnie dostosowanych aparatach cyfrowych czy funkcjach w nowoczesnych smartfonach. Ale jak się okazuje, można pójść o krok dalej, jak zrobił to Canon, wypuszczając na rynek kamerę PowerShot V10.

Canon PowerShot V10 - kieszonkowa kamera do nagrywania w pionie

To, co wyróżnia kamerę PowerShot V10, to przede wszystkim konstrukcja. Otrzymujemy lekkie (211 g), kompaktowe urządzenie o pionowo zorientowanym korpusie, które ma umożliwiać jak najbardziej komfortowe nagrywanie materiałów wideo za pomocą jednej ręki. Do dyspozycji mamy centralnie położony przycisk nagrywania, 2-calowy ekran dotykowy, który można obrócić do przodu, a także wbudowany specjalny statyw pozwalający ustawić urządzenie w stabilnej pozycji - regulacja nachylenia do 30 stopni. Poza tym, kamera została wyposażona w dwa mikrofony stereo oraz mikrofon redukujący szumy. I wychodzi na to, że to właśnie ta unikalna konstrukcja może być najmocniejszą stroną tego sprzętu.

Jeśli chodzi o nagrywanie i jakość materiałów, mamy tu do czynienia z 1-calową matrycą CMOS, umożliwiającą nagrywanie filmów w jakości 4K w 30 kl./s i Full HD w 60 kl./s zarówno w pozycji poziomowej, jak i pionowej oraz szerokokątny obiektyw o ogniskowej 6,6 mm (odpowiednik ogniskowej 35 mm to 18 mm w przypadku zdjęć i 19 mm w trybie wideo) i maksymalnej przysłonie f/2,8. Warto podkreślić, że maksymalny dostępny czas nagrywania filmów to 1 godzina. Za stabilność nagrywania odpowiada tryb Movie Digital - czyli cyfrowa stabilizacja, a nie wbudowana w matrycę. Co do autofokusa, jak deklaruje producent, możemy liczyć na funkcję wykrywania twarzy.

Do dodatkowych możliwości i udogodnień możemy zaliczyć tutaj 14 filtrów kolorystycznych, które można od razu narzucić na nagrywane treści oraz tryb nagrywania z wygładzaniem skóry Smooth Skin (z tym efektem możliwe jest nagrywanie tylko przez 5 minut).

PowerShot V10 łączy się z aplikacją Canon Camera Connect, dzięki czemu możliwe jest przesyłanie filmów na smartfony przez Wi-Fi. Nie zabrakło też funkcji pozwalającej an przechowywanie plików w chmurze i przesyłanie ich bezpośrednio do wybranej platformy, a także streamowanie na żywo. Urządzenie może być wykorzystane też jako kamerka internetowa.

Canon PowerShot V10 - najważniejsze cechy

Szerokokątny obiektyw o ogniskowej 6,6 mm (odpowiednik ogniskowej 35 mm to 18 mm w przypadku zdjęć i 19 mm w trybie wideo), maksymalna przysłona f/2,8

Nagrywanie filmów w 4K UHD przy 29,97/25,00 klatek na sekundę i Full HD przy 59,94/50,00 klatek na sekundę

AF ze śledzeniem twarzy

Tryb nagrywania filmów z wygładzaniem skóry Smooth Skin

Duży mikrofon stereo

Ekran uchylny

Wbudowany statyw (łatwa regulacja nachylenia do 30 stopni)

14 filtrów kolorystycznych

Fotografowanie obrazów nieruchomych w formacie JPG, odpowiednik inteligentnej automatyki obrazu Scene Intelligent Auto

Łączność: Wi-Fi, Bluetooth, kamera internetowa [UVC/UAC]

Canon PowerShot V10 - cena

Kamera Canon PowerShot V10 będzie dostępna w cenie 2199,99 zł (w zestawie znajdziemy przewód zasilający, miękki futerał, osłonę obiektywu, osłonę przednią i pasek na nadgarstek) lub za 2349,99 zł, jeśli zdecydujemy się na dodatkowe akcesoria SmallRig (specjalny uchwyt, która może być zastosowany do przymocowania lampy pierścieniowej lub zewnętrznego mikrofonu).

Więcej szczegółów pod tym linkiem.

