Czy Chińczycy wyprzedzą USA? Nowy plan nie pozostawia złudzeń

Chiny mają nowy projekt infrastrukturalny, który ma pobudzić gospodarkę po pandemii COVID-19. Plany są bardzo imponujące. Czy Stany Zjednoczone powinny czuć się zagrożone?

Stany Zjednoczone oraz Chiny to w chwili obecnej państwa posiadające największe zaplecze technologiczne na świecie. Nie możemy zapominać, że oba kraje toczą ze sobą wojnę handlową, której pokłosiem jest między innymi ograniczenie firmie Huawei dostępu do amerykańskich technologii.

Spór pomiędzy Chinami, a Stanami Zjednoczonymi nieco przygasł w związku z wybuchem pandemii koronawirusa, ale wszystko powoli wraca do normy, a Chińczycy mają nowy plan. Ma on pomóc Chinom stać się liderem w dziedzinie nowych technologii. Pekin zamierza przekazać ponad miliard dolarów na rozwój gospodarki. Pieniądze zostaną przeznaczone na badania związane z sieciami bezprzewodowymi oraz sztuczną inteligencją.

Najnowszy plan, który został poparty przez prezydenta Xi Jinping'a zakłada, że Chiny zainwestują około 1,4 miliarda dolarów w przeciągu najbliższych sześciu lat. Jednocześnie rząd wzywa przedsiębiorstwa państwowe oraz prywatnych gigantów z Huawei'em na czele do stworzenia sieci 5G sprzęgniętej z mnóstwem kamer oraz czujników. Całość ma być zarządzania za pomocą oprogramowania AI, które umożliwi stworzenie inteligentnych miast oraz fabryk. Chińczycy chcą dalej inwestować w autonomiczne pojazdy, systemy zautomatyzowanej produkcji oraz ciągły, masowy monitoring.

Chiny pokładają ogromne nadzieje w firmie Huawei oraz grupie Alibaba. Nacjonalizm firm technologicznych oraz potężny zastrzyk gotówki mają spowodować, że Chiny uniezależnią się od zagranicznych technologii. Cele te zostały określone w programie Made in China 2025, który zakłada dalszy rozwój technologii pochodzących z Chin. Inicjatywa ta została mocno skrytykowana przez prezydenta USA Donalda Trumpa, co doprowadziło do wybuchu wojny handlowej i wciągnięcia firmy Huawei na czarną listę Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Konsekwencje tych decyzji odczuwamy do dziś. Są nimi między innymi smartfony Huawei z usługami Huawei Mobile Services zamiast Google Mobile Services.

Okazuje się, że Chińczycy w dobie kryzysu zamierzają przeznaczyć aż ogromną ilość pieniędzy na modernizacje infrastruktury państwa. Stosowne dokumenty mają zostać podpisane jeszcze w tym tygodniu, a pierwsze dotacje zostaną wypłacone jeszcze w 2020 roku.

Największym dostawcą usług w zakresie cloud computing oraz analizy danych będzie Alibaba Group Holding Ltd. i Tencent Holdings Ltd. Za zapewnienie odpowiedniej technologii odpowiadać będzie Huawei. Jego zadaniem będzie budowa sieci 5G.

To nie pierwszy raz, kiedy Chiny dalekosiężnie planują rozwój i pobudzenie swojej gospodarki, ale po raz pierwszy zamierzają zrobić to dzięki rozwojowi najnowocześniejszych technologii.

Najnowsza strategia dążyć ma do konsolidacji przedsiębiorstw. Dzięki tej taktyce nowo powstałe spółki mają mieć możliwość konkurowania z takimi gigantami, jak GE czy Siemens.

Na podobną strategię pobudzenia gospodarki zdecydowała się również Korea Południowa, która inwestować będzie w rozwój SI oraz komunikacji bezprzewodowej, aby stworzyć nowe miejsca pracy i pobudzić wzrost gospodarczy.

Na nowy plan stworzony przez Chiny z niepokojem patrzą Stany Zjednoczone. Wiele wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości amerykańskie firmy nie będą dostarczać sprzętu do Chin. Idealnym tego przykładem jest zamówienie China Mobile na stacje bazowe sieci 5G. Firmy spoza Chin otrzymały możliwość dostarczenia jedynie 10 procent zamawianych stacji bazowych.

W dalszej perspektywie czasowej Chińczycy zamierzają całkowicie odciąć się do rozwiązań dostarczanych przez IBM, Oracle oraz Dell EMC. To ogromna szansa między innymi dla Huawei'a, który już teraz mocno rozwija własne usługi Huawei Mobile System.

