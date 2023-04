Czy Dead Island 2 będzie w Xbox Game Pass?

Zasanawiasz się, czy Dead Island 2 trafi do Xbox Game Pass? Odpowiadamy

Dead Island 2 zadebiutuje na rynku 21 kwietnia tego roku. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5. Akcja gry zabierze nas do Los Angeles opanowanego przez zombie. Rozpoczynając grę będziemy mogli wybrać jedną z 6 postaci. Każda z nich charakteryzuje się nieco innym stylem walki oraz umiejętnościami. W trakcie rozgrywki będziemy także zbierać specjalne karty, które pozwolą na rozwój bohaterów.

Wiele osób zastanawia się, czy gra Dead Island 2 będzie dostępna w ramach usługi Xbox Game Pass lub PS Plus. To, co jesteśmy w stanie powiedzieć na pewno to fakt, że od dnia premiery gra nie będzie możliwa do pobrania w żadnym z tych programów. Ani Xbox Game Pass ani PS Plus nie zasilą swojej biblioteki grą Dead Island 2. Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Nie wiadomo. Do planów obu usług każdego miesiąca wchodzą bardzo głośne tytuły, jednak nie ma aktualnie żadnych planów ani oficjalnych informacji w tej kwestii.

Zobacz również:

Chcąc zagrać w Dead Island 2 będziemy musieli zakupić swój egzemplarz gry. Gdzie to zrobić?

Dead Island 2 na PC

Dead Island 2 na PS5

Dead Island 2 na PS4

Dead Island 2 na Xbox Series X/Xbox One