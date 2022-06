Czy Elon Musk wreszcie kupi Twittera?

Zarząd Twittera poinformował, że Elon Musk będzie miał możliwość weryfikacji kont w serwisie. Od jej wyniku miliarder uzależnił zakup platformy.

Washington Post ujawnił, że zarząd Twittera spełni żądania Elona Muska, dotyczące zbadania prawdziwej liczby kont-botów na platformie. W artykule czytamy, że Twitter przekaże Muskowi pełny dostęp do rejestru ponad 500 milionów tweetów. Tak przynajmniej twierdzi osoba zaznajomiona ze sprawą, która pod warunkiem zachowania anonimowości, zgodziła się porozmawiać z gazetą.

Twitter i sprawa fałszywych kont w serwisie skupiły na sobie uwagę mediów, gdy Musk ogłosił, że umowa zakupu platformy za 44 miliardy dolarów została wstrzymana, dopóki Twitter nie udowodni, że maksymalnie 5% jego kont to boty.

Zobacz również:

Informator Washington Post twierdzi, że do bazy tweetów ma już dostęp około 24 firm, które za opłatą mogą analizować posty w czasie rzeczywistym. Dzięki temu uzyskują informacje, z jakich urządzeń oraz kont zostały wysłane. Jeśli Musk uzyska dostęp do tych danych i okaże się, że fałszywe konta to mniej niż 5% całości, transakcja być może dojdzie do skutku. Jeżeli Elon Musk wykaże, że platforma ma więcej fałszywych kont niż 5%, może to być wystarczającym powodem, aby renegocjować cenę lub odwołać zakup.

Źródło: TweakTown