Czy Galaxy A34 będzie nowym Galaxy A53? Ceny Samsungów wzrosną, ale możliwości niekoniecznie

Seria Galaxy A50 od dawna górowała nad konkurencją swoim stosunkiem jakości do ceny. Czy po zapowiadanych podwyżkach zostanie ona przebita przez swojego mniejszego brata - Samsunga Galaxy A34?

Cała seria Galaxy A30 od zawsze istniała trochę w cieniu swojego większego brata - Galaxy A50. Szczególnie pokazały to modele A33 i A53 - ten droższy stał się jednym z największych hitów sprzedażowych Samsunga, podczas gdy większość rankingów czy recenzji zupełnie zapomniało o A33.

Jednak w tym roku sytuacja może się trochę odwrócić. Tak jak pisaliśmy w tym artykule, ceny nadchodzącego Galaxy A54 5G mogą przestraszyć nowych kupujących - będzie to o wiele droższy telefon, niż poprzedni model. Ten sam przeciek pokazał też ceny nadchodzącego Galaxy A34 i może się okazać, że teraz to będzie najlepszy średniopółkowy wybór.

Oczywiście sam A34 może nie być największym przełomem - już tutaj pisaliśmy, że nowy model nie przyniesie wielu zmian, poza tymi kosmetycznymi. Jednakże według przecieku od Appuals teraz to właśnie ten wariant będzie wpisywał się w tę bardzo atrakcyjną klamrę cenową telefonów do 2000 zł.

Jak podaje portal, Galaxy A34 w wersji 6/128 GB ma kosztować około 410-430 Euro, co przy aktualnym kursie przekładałoby się na 1960-2050 zł. Będzie też wersja 8/256, która ma kosztować około 470-490 Euro (2250-2340 zł).

Jakiej specyfikacji możemy spodziewać się po Galaxy A34? Będzie to praktycznie to samo, co zeszłoroczny model. Jeśli więc zależy nam na niezłym przedstawicielu średniej półki z nowiutkim Androidem, będzie to nadal ciekawy wybór, jednak lepszym pomysłem może się okazać po prostu upolowanie Galaxy A33 lub A53 w promocji - na pewno znajdziemy wiele rabatów na poprzednią generację, kiedy już wyjdzie na rynek Galaxy A54 oraz A34. Jeśli jednak najważniejszą opcją jest właśnie świeża data premiery, oto przewidywana specyfikacja: