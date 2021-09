Czy Galaxy Note powróci? Możliwe, ale nie w taki sposób, jak myślimy

Samsung postanowił nie wydawać w tym roku nowego modelu Galaxy Note, pozostawiając fanów z myślami, czy ich ulubiona seria smartfonów doczeka się w przyszłości kolejnego następcy. Zakładając, że najnowsze rendery Galaxy S22 Ultra są bliskie ostatecznego produktu, wygląda na to, że duch serii Galaxy Note będzie żyć dalej.

W sobotę informowaliśmy, że w sieci pojawiły się nowe rendery Galaxy S22 oraz S22 Ultra autorstwa OnLeaks. Przedstawiają projekt smartfona, który jest bardzo zbliżony do wyglądu ostatnich modeli z serii Galaxy Note.

Tak wczesne przecieki nie zawsze są całkowicie dokładne, dlatego należy zakładać, że końcowy projekt Galaxy S22 Ultra będzie posiadać nieco inny design. Pomimo widocznego zainteresowania kwestią specyficznego wyglądu wyspy aparatu, istnieje także inna rzecz, której warto się przyjrzeć - gniazdo na rysik S Pen.

Wśród fanów marki zaczęły pojawiać się pytanie, czy najnowszy flagowiec Samsunga rzeczywiście będzie nazywać się Galaxy S22 Ultra, a czy może jednak dostanie dopisek Note.

Oops, OnLeaks confirmed the S22 Pro name so I guess I will do the rest:

- S22+ = S22 Pro

- S22 Ultra = Note22 Ultra

Yep, you heard it right. S22 Ultra might actually be called as the Note22 Ultra!

(A bit warning below) pic.twitter.com/ivqDDFat2Q