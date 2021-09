Czy Galaxy S22 będzie kompaktowym flagowcem Samsunga?

Najnowsze plotki dotyczące nadchodzącej serii Galaxy S22 ujawniają, że Samsung może się szykować do wypuszczenia "mini" flagowca.

Od 2020 roku, Samsung produkuje wyłącznie duże, ponad 6-calowe flagowce. Ostatni raz, kiedy firma wprowadziła na rynek flagowy telefon z ekranem o przekątnej poniżej 6 cali, miało miejsce w 2019 roku przy okazji premiery Galaxy S10e. Zeszłoroczny, standardowy Galaxy S20 miał 6,2-calowy ekran, podczas gdy model Ultra otrzymał przekątną w rozmiarze 6,9 cala. Samsung zmniejszył ten rozmiar o 0,1 cala w Galaxy S21 Ultra w tym roku, ale bazowy Galaxy S21 wciąż posiada 6,2-calowy ekran, tak jak jego poprzednik.

Galaxy S21 jest obecnie najbardziej kompaktowym flagowcem Samsunga (nie licząc Galaxy Z Flip 3 po złożeniu). Wydaje się jednak, że przyszłoroczny Galaxy S22 może być trochę mniejszy. Według leakstera o nicku Ice Universe, standardowy Galaxy S22 będzie miał ekran o przekątnej 6,06 cala. W połączeniu z cienkimi ramkami, które widzimy w serii Galaxy S21, Galaxy S22 może być prawie tak mały jak wspomniany wcześniej Galaxy S10e.

Zobacz również:

6.06 — Ice universe (@UniverseIce) September 17, 2021

Oczywiście, nie będzie to prawdziwy "mini" telefon - w przeciwieństwie do zaprezentowanego w zeszłym tygodniu iPhone'a 13 mini. Jednak patrząc na ogromne modele Ultra, będzie to jedyna możliwość, aby zakupić kompaktowy smartfon od Samsunga.

Niestety, mniejszy ekran może nie być wystarczającą rekompensatą za mniejszą baterię. Galaxy S22 będzie miał ogniwo o pojemności 3,700 mAh, co jest spadkiem z 4,000 mAh, które oferuje Galaxy S21. Miejmy nadzieję, że nowe energooszczędne wyświetlacze Samsunga, w połączeniu z procesorem Exynos 2200 (lub Snapdragonem 898 poza krajami Unii Europejskiej) zrównoważą negatywne skutki mniejszej pojemności baterii.