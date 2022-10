Czy Galaxy S22 sprzedał się lepiej niż Galaxy S21? Samsung przybliża wyniki porównania

Koreański producent opowiedział o sprzedaży swoich tegorocznych flagowców.

Dobra sprzedaż Galaxy S22

Samsung ogłosił swoje zarobki za trzeci kwartał 2022 roku. Podczas konferencji firma zdradziła także, że sprzedaż ich flagowych urządzeń idzie nadzwyczaj dobrze, a wszystkie tegoroczne modele z wyższej półki cenowej (Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy S22) spełniły pokładane w nich oczekiwania.

Najciekawszą informacją wydaje się jednak wiadomość, że smartfony z serii Galaxy S22 przyniosły firmie znacznie wyższe przychody niż zeszłoroczne Galaxy S21. Zastanówmy się więc, co może być przyczyną tej zmiany?

Dlaczego Galaxy S22 przyniósł firmie więcej profitu?

Samsung zaznaczył, że tegoroczne flagowce zarobiły dla marki zdecydowanie więcej, jednak wcale nie musi to oznaczać, że sprzedano więcej egzemplarzy tych smartfonów. Istnieje również możliwość, że klienci zakupili o wiele więcej droższych modeli, co w rezultacie przełożyło się na większe przychody. Mowa tu o wariantach Plus oraz Ultra. Galaxy S22 Ultra zrobił w tym roku szczególną furorę, dzięki swojej unikalnej konstrukcji oraz możliwościom fotograficznym. Taki scenariusz wydaje się więc bardzo prawdopodobny.

Innym powodem może być porzucenie modeli opartych na słabszym procesorze Exynos w przypadku niektórych rynków. Wcześniej, flagowce z serii Galaxy S debiutowały w Korei Południowej oraz Indiach jako urządzenia wyposażone w autorskie chipsety Samsunga zamiast - znacznie wydajniejszych - jednostek Snapdragon. W tym roku Samsung zdecydował się zmienić swoją strategię i pozbył się Exynosów na ww. rynkach. Szkoda, że podobna decyzja nie padła w kontekście egzemplarzy przeznaczonych do sprzedaży w Europie, a w szczególności - Polsce.