Czy Galaxy S23 Ultra okaże się lepszy niż Xiaomi 13 Pro?

Nowy flagowiec Samsunga będzie miał sporą konkurencję na rynku.

Galaxy S23 Ultra vs Xiaomi 13 Pro, czyli starcie gigantów

Galaxy S23 Ultra będzie jednym ze smartfonów, które zostaną zaprezentowane dziś podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Obok superflagowca Samsung pokaże również podstawowy wariant urządzenia (Galaxy S23) oraz wersję z szerszą przekątną ekranu i pojemniejszą baterią (Galaxy S23 Plus). Największe emocje wzbudza jednak model Ultra, na którego czeka już godny konkurent.

Xiaomi 13 Pro zadebiutował na chińskim rynku pod koniec zeszłego roku, jednak nie trafiły jeszcze do szerszej dystrybucji. Jego światowa premiera najprawdopodobniej odbędzie się podczas targów MWC 2023, które rozpoczną się 27 lutego w Barcelonie.

Galaxy S23 Ultra i Xiaomi 13 Pro wykorzystują ten sam procesor

Zarówno flagowiec Samsunga, jak i nowy topowy model Xiaomi, zostały oparte na najnowszym chipsecie marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Nie są to jednak jedyne smartfony, które wykorzystuję tę jednostkę, a do listy należałoby również dopisać OnePluse'a 11 oraz Vivo X90 Pro+. Wydaje się więc, że pod kątem wydajności większość tegorocznych flagowców będzie stała na podobnym poziomie, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę ilość pamięci operacyjnej, która w modelach 13 Pro i S23 Ultra ma wynosić 8 GB lub 12 GB. Oba smartfony będą również wykorzystywały najnowszy rodzaj pamięci UFS 4.0, która jest niemalże dwukrotnie szybsza od swojej poprzedniczki.

Podobieństwa dotyczą również systemu wgranego do flagowców. Xiaomi 13 Pro i Galaxy S23 Ultra zadebiutują z Androidem 13, ale będą wykorzystywały zupełnie inne nakładki. Chiński smartfon oparty został na MIUI 14, a koreański flagowiec otrzyma najnowszą wersję systemu One UI, czyli One UI 5.1. Obaj producenci są jednak zwolennikami podobnego podejścia do swoich nakładek, którym zdecydowanie bliżej jest do siebie nawzajem niż do czystego Androida, jaki znamy ze smartfonów Motoroli czy ASUSA.

Czy Galaxy S23 Ultra będzie robił lepsze zdjęcia niż Xiaomi 13 Pro?

Jedną z kluczowych funkcji w nowym Samsungu ma być obiektyw główny o rozdzielczości 200 Mpix. Xiaomi już w zeszłym roku zaprezentowało urządzenie z podobną kamerą (model 12T Pro), jednak najnowsze flagowce nie otrzymały tak szczegółowego aparatu. Przewaga Galaxy S23 Ultra tkwi również w możliwościach wykonywania zdjęć z dużym przybliżeniem. Koreański smartfon został wyposażony w 3-krotny oraz 10-krotny zoom optyczny, podczas gdy chiński model oferuje jedynie pierwszą z tych opcji.

Na bezpośrednie porównanie urządzeń nie będziemy musieli długo czekać. Galaxy S23 Ultra zostanie zaprezentowany dzisiaj podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, a Xiaomi 13 Pro ma trafić do szerszej dystrybucji po targach MWC 2023, które rozpoczną się 27 lutego.