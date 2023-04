Czy Galaxy S23 Ultra powinien martwić się o swoją koronę? Xiaomi 13 Ultra pojawił się na rynku i nie bierze jeńców

Porównujemy najważniejsze elementy w specyfikacji dwóch najmocniejszych smartfonów na Androidzie.

Spis treści

Xiaomi 13 Ultra oraz Galaxy S23 Ultra to obecnie jedne z najwydajniejszych oraz najdroższych flagowców opartych na systemie Android. Oba urządzenia zostały zaprezentowane w pierwszej połowie tego roku i są dostępne w globalnej dystrybucji (choć w przypadku smartfona Xiaomi ilość rynków będzie ograniczona). Sprawdzamy, czy któryś z telefonów jest na papierze wyraźnie lepszy od swojego oponenta, w jakimkolwiek aspekcie. Pominę porównanie aparatów, ponieważ na efekty zdjęciowe ma wpływ wiele czynników, a specyfikacja gra w tym przypadku rolę drugoplanową.

Xiaomi 13 Ultra vs Galaxy S23 Ultra - Design

Źródło: Samsung

Już na pierwszy rzut oka widać, że obaj producenci poszli w zupełnie innym kierunku. Koreańska marka zdecydowała się na minimalizm, który przejawia się głównie w charakterystycznym wyglądzie plecków modelu S23. Obiektywy zostały w jego przypadku wtopione w obudowę smartfona i pozbyto się jakichkolwiek mocno wystających elementów. Urządzenie posiada również prostokątną bryłę z nieco spłaszczonymi bokami oraz ekran o przekątnej 6.8-cala.

Warto również zauważyć, że na dolnej krawędzi S23 Ultra znajduje się specjalny otwór, który jest miejscem zarezerwowanym na Rysik S Pen. Jest to zdecydowanie jedna z unikatowych funkcji w dzisiejszej branży mobile, ponieważ nie ma za bardzo topowych modeli konkurencji, które oferowałyby swoim użytkownikom podobne rozwiązanie.

Źródło: Xiaomi

Wystarczy jedno spojrzenie na Xiaomi 13 Ultra, aby dostrzec, że chiński flagowiec poszedł w zdecydowanie bardziej krzykliwy design. Na pleckach urządzenia znajduje się ogromny moduł z aparatami, który zajmuje przynajmniej 1/3 tyłu smartfona. Nie mogę również oderwać wzroku od skóropodobnych plecków, wyróżniających model 13 Ultra od koreańskiego flagowca. Front urządzenia to oczywiście duży ekran o przekątnej 6.73-cala z cienkimi ramkami wokół wyświetlacza.

Xiaomi 13 Ultra vs Galaxy S23 Ultra - Wydajność

Źródło: Samsung

Pod względem wydajności nie spodziewam się zbyt wielkich różnic między tymi flagowcami. Oba urządzenia zostały oparte na najmocniejszym obecnie procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Zarówno Xiaomi, jak i Samsung wyposażyli również swoje modele w aktualną nakładkę systemową oraz najnowszego Androida.

Xiaomi 13 Ultra oferuje nieco więcej pamięci RAM w swojej maksymalnej wersji (16 GB vs 12 GB), ale nie sądzę, by ta różnica była jakkolwiek zauważalna podczas codziennego korzystania z urządzenia. Oba smartfony są po porostu niesamowicie szybkie i oferują wszystko co najlepsze w świecie Androida.

Xiaomi 13 Ultra vs Galaxy S23 Ultra - Bateria

Źródło: MultiCore

Ostatnim elementem specyfikacji, w przypadku którego różnice na papierze mają spory wpływ na działanie smartfonów, jest bateria. Oba urządzenia zostały wyposażone w ogniwa o pojemności 5000 mAh, ale zdecydowanie inaczej przedstawia się maksymalna moc ładowania, z jaką uzupełnicie poziom baterii we flagowcach.

Galaxy S23 Ultra

Ładowanie przewodowe: 45 W / Ładowanie bezprzewodowe: 15 W

Xiaomi 13 Ultra

Ładowanie przewodowe: 90 W / Ładowanie bezprzewodowe: 50 W

Różnica jest w tym aspekcie naprawdę kolosalna i sprawia, że Xiaomi 13 Ultra całkowicie deklasuje swojego konkurenta w kontekście szybkości ładowania. Samsung od dawna odstaje pod tym względem od swojej chińskiej konkurencji, a bezpośrednie zestawianie jego flagowców z urządzeniami marek takich jak OnePlus, Realme czy Xiaomi niezawodnie mi o tym przypomina.