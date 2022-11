Czy Galaxy Watch jest dokładniejszy od pomiarów laboratoryjnych? Samsung może zaskoczyć

Wiele osób nosi na nadgarstkach smartwatche aby dowiedzieć się więcej o swoich funkcjach życiowych i aktywności fizycznej. Jednak czy te pomiary naprawdę mogą być dokładne? Na to pytanie postarali się odpowiedzieć naukowcy z Louisiana State University.

Jednym z najpopularniejszych wskaźników zdrowotnych jest BMI, którego celem jest poinformowanie nas o współczynniku naszego wzrostu do wagi, przez co możemy ocenić, czy nasza waga jest w normie. Nie jest to jednak pomiar idealny, gdyż nie bierze pod uwagę wielu aspektów, na przykład naszego umięśnienia. Ze względu na to o wiele popularniejszy jest pomiar BIA, który dzięki impulsom elektrycznym przesyłanym przez nasze ciało jest w stanie zmierzyć zawartość wody w organizmie, a w rezultacie też zawartość tłuszczu i mięśni. Niestety do niedawna dokładny pomiar tego typu możliwy był tylko u lekarza lub w laboratorium.

Jedną z głośnych funkcji wprowadzonych przez Galaxy Watch 4 była właśnie możliwość zmierzenia BIA prosto z naszego nadgarstka. Ta sama możliwość znalazła się także w następcy Watcha 4 - Galaxy Watchu 5. Jednak wiele osób poddawało w wątpliwość pomiary wykonane przez zegarek. Czy to w ogóle możliwe, aby małe urządzenie na naszym nadgarstku zrobiło taką samą robotę, jak masywny sprzęt laboratoryjny, wykorzystywany normalnie do takich badań?

Na to pytanie postanowili odpowiedzieć naukowcy z Louisiana State University, którzy przeprowadzili testy porównawcze pomiarów z zegarków Samsunga oraz dostępnego dla nich sprzętu klinicznego. Próba została przeprowadzona na 75 ochotnikach, którzy mierzyli skład swojego ciała zarówno za pomocą smartwatcha, jak i dzięki pomiarom wykorzystującym rentgen i inne przyrządy laboratoryjne.

Wyniki tego testu mogą być sporym zaskoczeniem dla osób wątpiących w możliwości inteligentnych zegarków. Testy pokazały, że pomiary pochodzące z Galaxy Watch 4 w 97% odpowiadają tym ze sprzętu laboratoryjnego, podczas gdy współczynnik ten wynosi 98% dla Galaxy Watcha 5. Oznacza to, że ich pomiary są bardzo dokładne i z powodzeniem można na nich bazować.

Co więcej, możliwe jest zwiększenie dokładności tych pomiarów przez stosowanie się do zaleceń Samsunga. Według firmy są one ulepszane przez wykonywanie pomiarów codziennie o tej samej porze. Pozytywnie na dokładność wpływa także robienie tego na pusty żołądek oraz po skorzystaniu z toalety, a także przed wykonywaniem aktywności fizycznej i po zdjęciu wszystkich metalowych przedmiotów z ciała.