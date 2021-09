Czy Galaxy Wide 5 to składany smartfon? Nic bardziej mylnego

Samsung nie przestaje zadziwiać. Dopiero co wypuścił swoje najnowsze składane smartfony, a teraz wziął się za zupełnie inny model o dość mylącej nazwie.

Koreański gigant technologiczny wprowadził Galaxy Wide 5 do sprzedaży na rynek Korei Południowej. Nazwa urządzenia mogłaby wskazywać, że jest to nowa pozycja producenta w segmencie modularnych smartfonów. Niestety, jest jednak zupełnie inaczej. Tak jak podejrzewano, telefon ten jest spokrewniony z Galaxy A22 5G, ale nie jest to kopia 1 do 1.

Źródło: Samsung Źródło: Samsung

Wciąż napędza go procesor Dimensity 700, co jest dość wymowne - ten 7 nm układ był wykorzystywany przez Samsunga tylko w A22 5G. Ma on dwa rdzenie Cortex-A76, GPU Mali-G57 MC2, modem 5G 2,77 Gb/s (sub-6), a także wsparcie dla Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.1. Choć chipset obsługuje częstotliwość odświeżania do 90 Hz w rozdzielczości 1080p+, czym pochwalił się w modelu Galaxy A22 5G, to tutaj nie jest to wykorzystywane. Ekran LCD nadal ma przekątną 6,6 cala z rozdzielczością 1080p+ i wcięciem w kształcie litery V, ale trudno w nim szukać jakiejkolwiek wzmianki o wysokiej częstotliwości odświeżania.

Zobacz również:

Na plus należy zaliczyć jednak unowocześnienie aparatu. Główny sensor ma teraz rozdzielczość 64 MP (wzrost z 48 MP). Ultra szerokokątna (115°) kamera nadal korzysta z sensora 5 MP o niskiej rozdzielczości, a także z 2 MP czujnika głębi. Pojedyncza kamera selfie pozostaje niezmieniona na poziomie 8 MP.

Źródło: Samsung Źródło: Samsung

Telefon wyposażony jest w 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej, a ponadto posiada slot na kartę microSD obsługujący karty do 1 TB. Jak zauważa strona SK Telecom - pojemność pamięci RAM może się różnić w zależności od kraju. Wreszcie, telefon przynosi to samo ogniwo baterii o pojemności 5,000 mAh, która posiada wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy 15 W. Telefon jest dostępny w kolorze czarnym, białym i niebieskim.

Na chwilę obecną, Samsung Galaxy Wide 5 (SM-E426S) można kupić jedynie w sieci komórkowej SK na terenie Korei Południowej w cenie KRW 450,000 (około 1500 zł). Cena wydaje się jednak zdecydowanie za wysoka - Galaxy A22 5G wystartował w cenie 230 euro (około 1000 zł), a teraz można go nabyć za jeszcze mniej.

Źródło: Samsung Źródło: Samsung

Czy Samsung nie za bardzo namieszał, wprowadzając tak bardzo bliźniaczy model, w dodatku o tak mylącej nazwie? Morał z tego jest taki, aby uważnie sprawdzać urządzenia wprowadzane na fali zainteresowania marką, gdyż można się naciąć. Wszystkie składane smartfony Samsunga są sygnowane literą "Z", którą posiadają w nazwie i nie zapowiada się, aby miało się to zmienić. Tak też powinno być w przyszłym roku, kiedy Samsung zaprezentuje Galaxy Z Fold 4.