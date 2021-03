Czy GeForce RTX 3070 udźwignie 16 GB RAM? Ktoś pokazał, że jak najbardziej

Karty graficzne GeForce RTX 3070 mają 8 GB pamięci GDDR6. Jednak pewien specjalista od modyfikacji udowadnia, że może być jej dwa razy więcej.

Specjalista ten to Rosjanin podpisujący się jako VIK-on. W opublikowanym materiale wideo pokazuje proces dodawania pamięci do karty graficznej GeForce 3070. A właściwie można powiedzieć - jej wymiany. Dlaczego? Otóż wziął on na warsztat model Palit GamingPro. Wyjął z niego moduły wyprodukowane przez Samsunga moduły pamięci 1GB GDDR6 (K4Z803256C-HC14) i po prostu włożył w ich miejsce moduły 2GB GDDR6 (K4ZAF3258M-HC14). Ponieważ kart graficzna ma osiem modułów pamięci, łatwo wyliczyć, że po wyjęciu fabrycznych i założeniu nowych zyskała 8 GB.

Jest jednak pewien problem - Nvidia nie pozwala swoim partnerom na samodzielne modyfikacje BIOS i każda zmiana wymaga akceptacji producenta. Z tego powodu nie można ot, tak po prostu zmienić BIOS i korzystać z ulepszonej karty GeForce. Dlatego VIK-on musiał dokonać autorskich zmian w BIOSie, aby wspierał on 16 GB GDDR6.

I udało się - w benchmarkach Furmark i Benchmark karta pokazana jest z 16 GB GDDR6, a co więcej - można używać jej nawet do kopania kryptowalut. Jednak VIK-on ostrzega, że cechują ją duża niestabilność i potrafi niespodziewanie wyświetlać czarny ekran.

Cały proces możesz zobaczyć na tym nagraniu wideo

Źródło: VideoCardz