Czy Huawei wymusza zakup P30 Pro zamiast P30?

Po premierze nowych flagowców Huawei można dojść do wniosku, że chiński producent - i inni także - wręcz wymusza na użytkownikach zakup droższego modelu. Dlaczego?

Od dłuższego czasu mamy do czynienia z takim oto zwyczajem: następuje premiera telefonu, a jego producent daje nam co najmniej dwa warianty do wyboru. Robią tak wszyscy - od Apple po Samunga. Wersje Plus, Max, XL - większe wyświetlacze, lepsze funkcje, cena większa o kilkaset złotych. W skrócie - więcej wydasz, więcej dostaniesz.

Różnica pomiędzy Galaxy S10 a Galaxy S10+? Większy wyświetlacz i drugi obiektyw selfie. Tak samo różni się Google Pixel 3 od 3XL. A porównanie iPhone XS Max z XS? Większy wyświetlacz. Jednak nie zawsze większy wyświetlacz i dodatkowy obiektyw są Ci potrzebne, najważniejsza rzecz to przecież podzespoły. Różnice pomiędzy modelami powinny być jasne i zrozumiałe, co umożliwi klientom dokonywanie świadomych wyborów zakupowych. Ale Huawei chyba tego nie rozumie. O ile P30 Pro to w tej chwili czołówka smartfonów z Androdiem, o tyleP30 to średniak. Mocny, ale średniak. Różnice pomiędzy modelami są duże - od wyświetlacza zaczynając, na akumulatorze kończąc. Wprowadza to zamieszanie, a w praktyce - wymusza zakup droższego, lepszego o klasę.

P30 a P30 Pro - same różnice

Przyjrzyjmy się różnicom, zaczynając od części najbardziej widocznej, czyli wyświetlacza. P30 ma "płaski" 6,1", P30 Pro - 6,49" z zaokrąglonymi krawędziami. Jest to postęp w stosunku do poprzedników, którzy mieli wyświetlacze (odpowiednio 5,8" oraz 6,1"). Oba modele pokazują obraz w jakości Full HD+, czyli 2340x1080 pikseli. Oznacza to, że kupując P30 Pro płacisz kilkaset złotych więcej za taki sam obraz jak w średnim smartfonie. No, ale i tak nie jest źle, więc można z tym żyć.

Oba smartfony zasila ten sam procesor - Kirin 980, jednak w przypadku P30 ma do dyspozycji 6, a przy P30 Pro - 8GB RAM. Ta druga wersja dysponuje pojemniejszą baterią - 4200mAh, słabszy wariant - 3650mAh. Jednak P30 Pro używa szybkiego ładowania SuperCharge 40W, co ładuje telefon znacznie szybciej niż 25W przy P30. I jedynie P30 Pro posiada opcję ładowania bezprzewodowego. Huawei wykonało nawet dla tego modelu specjalny pokrowiec do bezprzewodowego ładowania.

Aparaty robią różnicę

No i w końcu aparaty, gdzie najbardziej uwidacznia się różnica pomiędzy obydwoma modelami.

Obiektywy w P30 prezentują się następująco:

40 Mpix z sensorem SuperSpectrum (f/1.6)

16 Mpix, szerokokątny (f/2.2)

8 Mpix, teleobiektyw (f/2.4)

Obiektywy w P30 Pro to:

40 Mpix z sensorem SuperSpectrum (f/1.6)

20 Mpix, szerokokątny, z soczewkami makro (f/2.2)

8 Mpix, teleobiektyw (f/3.4)

sensor Time of Flight (ToF)

Na papierze spefycikacja wygląda podobnie - tu 40 i tam 40, tu 20, tu 16, różnica w sumie nieduża, ale w praktyce jedyne podobieństwo to zastosowanie sensora SuperSpectrum RYYB, pozwalającego na uchwycenie o 40% więcej świtała niż modele P20. Dlaczego? Z powodu braku peryskopu oraz sensora ToF (Time of Flight), Huawei P30 nie jest w stanie wykorzystać w pełni możliwości SuperSpectrum.

Na tym nie koniec różnic. P30 Pro ma czułość ISO wynoszącą 409 600, u P30 jest to 204 800. Pro ma takie dodatki jak tryb makro czy możliwość ustawienia dłuższego czasu ekspozycji. Teleobiektyw w P30 Pro korzysta z dawanej przez peryskop funkcji SuperZoom, dzięki czemu oferuje optyczny zoom x5, hybrydowy x10 i aż 50-krotny cyfrowy, podczas gdy P30 ma zoom optyczny x3, zoom hybrydowy x5, zoom cyfrowy x30. No i do tego Pro to wszystkie możliwości ToF.

...i te cechy także

Na aparatach i podzespołach telefon się nie kończy - choć oczywiście to one o nim stanowią. P30 Pro ma wodoszczelność IP68, a tymczasem słabsza wersja IP53. Huawei uznało także, że wejście słuchawkowe nie jest czymś, co powinien mieć telefon z "Pro" w nazwie.

Więc w co właściwie warto zainwestować? P30 Pro ma świetne aparaty i funkcjonalności, ale z drugiej strony - jeśli nie lubisz zaokrąglonych krawędzi, jedyną alternatywą pozostaje słabsze P30, pozbawione wszelkich dobrodziejstw edycji Pro, w tym wodoszczelności i sensora Time of Flight. Różnica w cenie między jednym a drugim to ok. 800 złotych, więc spora. Szkoda, że w P30 Pro nie wprowadzono skanowania twarzy 3D, jak w Mate 20 i wyświetlacza 1440p. Jeśli aparaty nie mają dla Ciebie znaczenia, wówczas możesz nabyć P30. Jednak jeśli cenisz sobie wysokiej jakości fotografie, wówczas po prostu musisz nabyć P30 Pro.