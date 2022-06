Czy Jedenastka pokona Vecnę? Nowy zwiastun zapowiada ostrą walkę

Twórcy serialu Stranger Things zaprezentowali najnowszy zwiastun 2. części 4. sezonu. I jest na co czekać…

Twórcy serialu Stranger Things nie dają nam odetchnąć. Tym razem apetyt widzów podsycił nowy zwiastun wyczekiwanej przez fanów drugiej części czwartego sezonu. Wiemy już, że ukaże się on dokładnie 1 lipca tego roku.

I muszę przyznać, że jest na co czekać. Najnowszy teaser nie pozostawia złudzeń – czeka nas spora dawka emocji. Nic dziwnego, że ma już blisko półtora miliona wyświetleń, choć do sieci trafił zaledwie wczoraj wieczorem.

Zobacz również:

Źródło: Youtube/Stranger Things

Stranger Things – o czym mówi nowy zwiastun?

Wbrew oczekiwaniom, nie pada w nim wiele słów. Wręcz przeciwnie – najświeższy teaser jest dość oszczędny. Trwa tylko 30 sekund. To jednak nie przeszkodziło twórcom w zbudowaniu nastroju grozy i niepewności. Pierwszy kadr przenosi nas prosto do dobrze znanego nam już laboratorium i ukazuje Jedenastkę – wygląda tu na silną i zdeterminowaną. „To już koniec, Jedenastko” słyszymy. „Uwolniłaś mnie. Teraz nie zatrzymasz już tego” grozi Vecna.

W zwiastunie przez moment widzimy też przerażonego „Tatę”, a także grupkę znajomych dzieciaków, którzy znajdują się w „lustrzanym świecie” Vecny. I Hoppera, który odkrył w Rosji… no właśnie, co to takiego? Do złudzenia przypomina mi potwora z poprzedniej części serialu...

Już nie mogę doczekać się kolejnej części tego emocjonującego sezonu. Jeśli ten krótki trailer trzyma widza w takim napięciu, to co przygotowali dla nas twórcy w nowych odcinkach?

Zobacz też: Stranger Things 4, część 2 - wszystko, co wiemy o finale 4 sezonu hitu od Netflix