Czy Messenger połączy się z Instagramem?

Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą po pobraniu łatki jest nowe logo Messengera. Do tej pory kolorystyka była stonowana, a niebieski dymek z białym piorunem w środku mocno zagnieździł się w pamięci użytkowników. Od teraz jednak firma Facebook zdecydowała się dodać trochę gradientu od różowego do niebieskiego. Nasuwa to pewne skojarzenia z Instagramem, i jak się okazuje - słusznie.

Wraz z nowym logo firma wprowadziła nowe motywy czatu, dzięki czemu są one bardziej kolorowe i różnorodne. Dodatkowym urozmaiceniem rozmów są nowe funkcje takie jak naklejki selfie oraz tryb znikania wiadomości. Pierwsza opcja pozwala na stworzenie autoryzowanych obrazków, a druga na wysyłanie wiadomości z ustawionym czasem, po którym automatycznie się usuwają.

Today we're sharing an update to @instagram DMs that will bring the best of @Messenger to the app. You'll soon be able to communicate across apps with features like watch together, selfie stickers, vanish mode, emoji reactions and more. https://t.co/QOBnvuL8sP pic.twitter.com/i6QGGJyK1p