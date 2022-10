Czy Microsoft Edge 106 zmieni Twoje życie na lepsze? Sprawdzamy

Nowa edycja Edge jest już na trzy kliknięcia od Ciebie. Czego możesz się spodziewać po jej instalacji?

Edge nie zwalnia i dotrzymuje tempa Chrome, które można śmiało nazwać jej największym rywalem. Choć Microsoft już wcześniej zapowiadał szereg nowych funkcjonalności, póki co w tym wydaniu ich nie wprowadził. Jeśli zatem komuś mało tego, co już ma, niestety - musi poczekać na kolejne rzeczy do... właściwie nie wiadomo kiedy. Może do wersji 107? To czas pokaże.

A co otrzymujemy teraz? Wymienić można tylko dwie rzeczy:

usprawnienie Microsoft Defender SmartScreen - biblioteka, którą posługuje się mechanizm ochrony Windows, została napisana na nowo i ma zapewnić ochronę przeglądarki przed zagrożeniami różnego rodzaju. Microsoft zapowiedział, że każda edycja Edge otrzyma jej nową wersję, a więc ochrona będzie zawsze najbardziej dopasowana do aktualnych zagrożeń podczas premiery kolejnych wydań Edge. Wierzymy na słowo;

- biblioteka, którą posługuje się mechanizm ochrony Windows, została i ma zapewnić ochronę przeglądarki przed zagrożeniami różnego rodzaju. Microsoft zapowiedział, że każda edycja Edge otrzyma jej nową wersję, a więc ochrona będzie zawsze najbardziej dopasowana do aktualnych zagrożeń podczas premiery kolejnych wydań Edge. Wierzymy na słowo; wyświetlanie większej liczby wyników podczas wpisywania adresu w pasku zadań - liczba dopasowań została zwiększona z 2 do 4, co ma dać lepszą widoczność informacji.

Ważną informacją dla adminów jest wprowadzenie trzech nowych polityk:

EfficiencyModeEnabled - włącza tryb wydajności na wszystkich zarządzanych maszynach;

EfficiencyModeOnPowerEnabled - włącza tryb wydajności na wszystkich zarządzanych maszynach, ale tylko wóczas, gdy są one podpięte do zasilania;

InternetExplorerIntegrationAlwaysUseOSCapture - zawsze używany jest mechanizm przechwytywania systemu podczas korzystania z kart w IE.

Aby zaktualizować swoje Edge do wersji 106, wejdź w menu przeglądarki, wybierz Pomoc i opinia, a następnie Microsoft Edge - informacje.

Zobacz również:

Źródło: Microsoft