Czy Motorola Moto G60s opanuje segment tanich smartfonów?

Nowy smartfon Motoroli to ciekawa propozycja w przystępnej cenie.

Najnowsza Motorola Moto G60s właśnie trafia do sprzedaży. Jej sugerowana cena to 249 euro. Szybkie spojrzenie na specyfikację techniczną pozwala sądzić, że otrzymamy wyjątkowo wysoki współczynnik ceny do jakości. Czym Motorola planuje zachęcić do zakupu nowego smartfona?

Moto G60s posiada ekran IPS LCD o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości FHD+ (2400 x 1080 pikseli) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Producent zapewnia, że paleta widocznych kolorów została zwiększona o 10% w porównaniu do innych modeli z linii moto G, a maksymalną jasność ekranu podniesiono o dodatkowe 25%.

Za odpowiednio wydajną pracę Motoroli Moto G60s odpowiedzialny będzie procesor MediaTek Helio G95, wspierany przez 4/6 GB pamięci RAM. Sam procesor ma być o 8% wydajniejszy od poprzedniej generacji. Telefon posiada także baterię o pojemności 5000 mAh z możliwością szybkiego ładowania TurboPower 50W. Do dyspozycji oddano nam 128 GB pamięci masowej oraz port na kartę microSD. Telefon pracuje pod kontrolą systemu Android 11.

Amerykański producent wyposażył nas w aparat z czterema obiektywami: głównym 64 MP z technologią Quad Pixel, szerokokątnym 8 MP, makro 5 MP i głębi 2 MP. Przednia kamera 16 MP także obsługuje technologię Quad Pixel.

Moto G60s posiada standardowy port USB Typu C oraz wejście słuchawkowe. Możemy korzystać z dwóch kart nanoSIM, lub jednej karty SIM i karty pamięci microSD.

Smartfon trafił do sprzedaży za cenę sugerowaną 249 euro, czyli około tysiąca złotych. Dostępny jest w dwóch kolorach: Ink Blue oraz Iced Mint.

