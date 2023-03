Czy OPPO Find N2 Flip robi lepsze zdjęcia niż Galaxy Z Flip 4? Oceń to sam!

Wykonałem serię zdjęć przy pomocy dwóch popularnych, kompaktowych smartfonów z elastycznymi ekranami. Sprawdź, które urządzenie sprawdziło się lepiej podczas testów aparatu.

Spis treści

OPPO Find N2 Flip to nowy gracz na rynku telefonów, których ekrany składają się horyzontalnie. Urządzenie jest niewielkich rozmiarów i stanowi bezpośrednią konkurencję dla Galaxy Z Flipa 4 od Samsunga. Na pleckach obu flagowców znajdziemy zestaw dwóch obiektywów o podobnych zastosowaniach (główny oraz szerokokątny), ale nieco innej rozdzielczości.

OPPO Find N2 Flip

Aparat główny - 50 Mpix

Obiektyw ultraszerokokątny - 8 Mpix

Galaxy Z Flip 4

Aparat główny - 12 Mpix

Obiektyw ultraszerokokątny - 12 Mpix

Efekty uzyskane podczas robienia zdjęć smartfonem są uzależnione od wielu czynników. Znaczenie mają więc nie tylko same aparaty, ale i oprogramowanie oraz specyfikacja urządzenia. Prezentowanie podczas testów kadry zostały uchwycone przy domyślnych ustawieniach - używając aparatu głównego.

Zobacz również:

Zdjęcia dzienne

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że zarówno OPPO Find N2 Flip, jak i Galaxy Z Flip 4 sprawdziły się podczas testów doskonale. Oba modele posiadają intuicyjny interfejs, nie zacinały się podczas pracy oraz nie wykazywały tendencji do nadmiernego przegrzewania.

W przypadku większości zdjęć różnice w efektach są raczej kosmetyczne i trudno jednoznacznie ocenić, który smartfon wykonał lepszą pracę. Z całą pewnością Samsung wyraźnie podkręca kolory i fotografie wykonane Z Flipem nieco bardziej odbiegają od rzeczywistości niż te zrobione przy pomocy OPPO.

OPPO Find N2 Flip Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

OPPO Find N2 Flip Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

OPPO Find N2 Flip Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

OPPO Find N2 Flip Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

OPPO Find N2 Flip Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

OPPO Find N2 Flip Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Na koniec zdjęć dziennych zostawiłem dwie fotografie, które różnią się od siebie najmocniej. Już na pierwszy rzut oka widać zupełnie inne podejście obu producentów do kolorów i kontrastu między poszczególnymi elementami kadru. Z Flip 4 nieco mocniej wpływa na parametry zdjęcia, czyniąc je zdecydowanie bardziej atrakcyjnym. Z drugiej strony ostateczny efekt o wiele bardziej odbiega od rzeczywistej sceny.

OPPO Find N2 Flip Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Zdjęcia nocne

W przypadku zdjęć nocnych oba smartfony domyślnie wykorzystywały tryb nocny. Nie ingerowałem więc w żadne ustawienia aparatów, ponieważ dążyłem do tego by efekt był możliwie najbardziej naturalny dla każdego z testowanych modeli.

OPPO Find N2 Flip Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

OPPO Find N2 Flip Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

OPPO Find N2 Flip Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Podsumowanie oraz wasza ocena

Przyznam, że jednoznaczna ocena efektów uzyskanych przy pomocy obu smartfonów jest dla mnie dość trudna. Z jednej strony bardziej podobają mi się zdjęcia dzienne wykonane Z Flipem 4, ale z drugiej nie przepadam za sztucznym podbijaniem kontrastu i tak mocnym wpływaniem na naturalne kolory fotografii.

Dość zabawne jest to, że przy ujęciach wykonywanych nocą oba urządzenia zamieniają się rolami i to OPPO robi zdjęcia, które o wiele bardziej przypadły mi do gustu, a jednocześnie mocniej odbiegają od realnych kadrów. Daj znać w ankiecie poniżej, który z testowanych modeli będzie według Ciebie lepszym zakupem dla fanów mobilnej fotografii. Pełną recenzję modelu Find N2 Flip możecie przeczytać tutaj.