Czy OPPO Find N2 ma szansę z Galaxy Z Foldem 4? Nowy składany smartfon jeszcze w tym roku

W sieci pojawiły się przecieki na temat jednego z flagowych urządzeń marki OPPO.

Źródło: Journaldugeek

OPPO Find N2 zadebiutuje już wkrótce

Model Find N po raz pierwszy został pokazany w grudniu 2021 roku. Od tej premiery minął prawie rok, a my właśnie dotarliśmy do nowych informacji na temat kolejnej odsłony urządzenia. Jego następca - OPPO Find N2 ma zadebiutować również w grudniu, a premiera najprawdopodobniej odbędzie się jeszcze w tym roku.

Urządzenie otrzyma najnowszą wersję systemu Android wraz z kolejną odsłoną nakładki Color OS 13. OPPO Find N2 zostanie wyposażony w 7.1-calowy ekran z szybkim 120 Hz odświeżaniem obrazu. Flagowiec będzie oparty na - najnowszym obecnie - Snapdragonie 8 Plus Gen 1, który został wykorzystany, między innymi, do konstrukcji Galaxy Z Folda 4. Procesor będzie wspierany przez 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na pliki użytkownika.

Galaxy Z Fold 4 oraz OPPO Find N Źródło: Appki.com.pl

Bezpośrednią konkurencją urządzenia będzie składany smartfon Samsunga. Oba modele wykorzystują innowacyjną technologię elastycznych ekranów i oba (mowa o tegorocznym Galaxy Z Foldzie) zostały oparte na tym samym procesorze. Spoglądając na starsze wydania smartfonów, łatwo zauważyć, że OPPO wygląda przy Samsungu nieco mniej nowocześnie.

Najważniejsze w kontekście składanych urządzeń będą podzespoły oraz możliwości multitaskingu. Oba smartfony korzystają z tego samego Snapdragona, a więc pod kątem szybkości i płynności działania kluczową różnicą będą nakładki na Androida. Telefony OPPO korzystają z systemu Color OS, podczas gdy Samsungi oparte są na One UI. Zarówno jedna, jak i druga nakładka otrzymały niedawno aktualizacje do kolejnych wersji. Na bezpośrednie porównanie smartfonów będziemy musieli poczekać do grudnia, kiedy to model Find N2 ma zadebiutować na rynku. Nie wiemy jednak, czy OPPO zdecyduje się wprowadzić swojego flagowca do szerszej dystrybucji, czy może (jak w przypadku zeszłorocznego Find N) pojawi się on w oficjalnej sprzedaży jedynie w Chinach.