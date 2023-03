Czy OPPO Find X6 Pro to najładniejszy smartfon na rynku? Bardzo możliwe, że tak

Najnowszy flagowiec popularnej marki właśnie zadebiutował na swoim rodzimym, chińskim rynku.

Trzeba przyznać, że OPPO ma talent do tworzenia smartfonów, które wyróżniają się designem na tle konkurencji. Już zeszłoroczny model Find X5 Pro został skonstruowany w dość nietypowy sposób, a na pleckach urządzenia - zamiast dominującej wówczas wysepki z aparatami - zostało umieszczone delikatne wybrzuszenie na obiektywy.

Premiera jego następca była poprzedzona wieloma przeciekami, wśród których znalazło się również mnóstwo zdjęć nowego flagowca. Początkowo nie wróżyły one zbyt dobrze wyglądającego urządzenia, a miejsce na aparaty prezentowało się na nich mocno przeciętnie. Okazuje się jednak, że nasze obawy były przedwczesne, a model Find X6 Pro wygląda świetnie.

Zobacz również:

Fot. OPPO Fot. OPPO

Niemalże cały front urządzenia zajmuje spory ekran o przekątnej 6.8-cala, którego maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 120 Hz. Jeszcze ciekawiej prezentują się plecki urządzenia z trzema obiektywami o rozdzielczości 50 Mpix. Trzeba przyznać, że OPPO dość odważnie podeszło do projektu smartfona i - w czasach minimalistycznego designu - marka obrała zupełnie inny kierunek.

Duża wyspa z aparatami jest dokładnym przeciwieństwem tego, co znamy z Galaxy S23. Co ciekawe, w podobną stronę poszedł również OnePlus ze swoim tegorocznym flagowcem. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obie marki (OPPO oraz OnePlus) blisko ze sobą współpracują.

Fot. OPPO Fot. OPPO

Smartfon został oparty na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Ta sama jednostka została wykorzystana przy konstrukcji wielu topowych urządzeń w tym roku, a więc model Find X6 Pro będzie solidnym oponentem dla innych flagowców. Najniższa konfiguracja smartfona (12/256 GB) jest dostępna w cenie 872 dolarów (około 3800 złotych).

Niestety nie ma żadnych informacji na temat światowego debiutu modelu Pro i bardzo możliwe, że nie trafi on do szerszej dystrybucji. Nawet gdyby tak się stało, to premiera z tak niską ceną jest niemalże niemożliwa i całą pewnością polskie kwoty wyglądałyby zupełnie inaczej. Zeszłoroczny wariant urządzenia (Find X5 Pro) kosztował w dniu swojego debiutu około 6000 złotych.