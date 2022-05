Czy PayPal jest drogi?

PayPal to jeden z najpopularniejszych systemów płatności na świecie. W Polsce również jest znany i lubiany, chociaż niektórzy narzekają, że jest drogi. Czy tak jest w rzeczywistości?

Twierdzenie, że PayPal należy do drogich usług łatwo podważyć. Weźmy na przykład zakup laptopa za 15 tys. zł w sklepie internetowym. Opłata w systemie PayPal w tym przypadku wyniesie… 0 (zero) złotych. Czy to drogo? Oczywiście nie.

Często słyszymy pytanie: czy PayPal pobiera opłaty za korzystanie z systemu w zakupach internetowych? Odpowiedź brzmi: nie, PayPal nie tylko nie pobiera opłat od zakupów konsumenckich, ale także oferuje darmowe konto. Nawet jeżeli napotkasz w sklepie jakieś opłaty za korzystanie z PayPal, będą zapewne naliczone przez sprzedawcę. PayPal nie nalicza opłat za transakcje zakupowe pod warunkiem, że nie wymagają one przewalutowania. Wynika z tego, że zakupy w Polsce zrobisz bez kosztów ze strony PayPal. Również bezpłatnie można dokonać wypłaty z rachunku PayPal na przypisane do niego lokalne konto bankowe.

W systemie PayPal istnieje więcej usług, za które nie są naliczane opłaty. Należy do nich ochrona kupujących. Właścicielom sklepów platforma zabrania pobierania opłat za dołączanie opcji ochrony kupujących do oferowanych produktów. PayPal prosi o zwracanie uwagi prowadzącym sprzedaż, żeby przestrzegali tej reguły.

Opłaty komercyjne naliczane sprzedawcom przez platformę PayPal

Opłaty są naliczane wszystkim sprzedawcom, którzy oferują płatności PayPal w swoich systemach sprzedaży towarów i usług. Wysokość opłat zależy od wielu rzeczy. Między innymi od lokalizacji, rodzaju transakcji czy waluty rozliczeniowej. Poniżej omawiamy cennik PayPal obowiązujący polskich sprzedawców.

W przypadku sprzedaży krajowej sklepy pobierają opłaty PayPal według cennika transakcji dokonywanych z wykorzystaniem tzw. alternatywnych form płatności. W skład opłaty wchodzi stawka stała w wysokości 1,35 zł oraz 1,20% wartości transakcji w przypadku płatności BLIK oraz 2,90% przy pozostałych płatnościach.

Trochę inaczej wyglądają opłaty w przypadku transakcji międzynarodowych. Tu PayPal nalicza standardową stawkę krajową plus 1,29% wartości transakcji w przypadku klientów z Wielkiej Brytanii oraz 1,99% od transakcji realizowanych przez kupujących z pozostałych krajów. Opłata nie obowiązuje w przypadku zakupów robionych przez mieszkańców krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Stawki opłat PayPal za płatności kartą online

W systemie PayPal obowiązują następujące stawki za odbieranie wpłat kartą online w ramach transakcji krajowych (zaawansowane płatności kartą kredytową i debetową):

Struktura opłat uśrednionych (Blended) – Karty Visa i Mastercard: 1,90% + opłata stała (1,35 zł);

Struktura opłat Interchange Plus – Karty Visa i Mastercard : opłata Interchange (0,2% do 2,0%) + 1,90% + opłata stała (1,35 zł);

– Karta typu American Express: 3,50%.

Ile kosztuje w PayPal przyjmowanie mikropłatności?

Każdy przedsiębiorca może złożyć w PayPal wniosek o rozliczanie wpływów jako mikropłatności. W przypadku sprzedawców pobierających płatności w wysokości do 5 euro, będzie to bardziej korzystne od rozliczania się za pomocą standardowych opłat komercyjnych. Opłata za przyjęcie mikropłatności krajowej to 5% wartości transakcji, a za rozliczenie mikropłatności międzynarodowej 6%. W obu przypadkach obowiązuje opłata stała dla mikropłatności w wysokości 0,23 zł.

Opłaty naliczane przez PayPal za darowizny

Przez darowizny PayPal rozumie wszelkie przekazywanie środków, które nie jest skutkiem sprzedaży towarów lub usług. W przypadku odbierania darowizn obowiązuje opłata stała 1,35 zł oraz 2,90% wartości darowizny. Opłata za transakcję przeprowadzoną za pomocą kodu QR wynosi 1,35 zł (opłata stała) plus 0,90% wartości wpłaty, jeżeli środki przekazano za pomocą systemu BLIK. W przypadku innych form płatności przyjęcie wpłaty kosztuje 1,90% jej wartości plus 1,35 zł (opłata stała).

Inne opłaty PayPal dla sprzedawców

Polskich handlowców obowiązuje jeszcze kilka opłat w systemie PayPal:

za przypisanie karty płatniczej do konta – 6,50 zł;

do konta – 6,50 zł; za konto nieaktywne – 45 zł;

za nieudaną wypłatę na rachunek bankowy – 30 zł;

– 30 zł; za przewalutowanie wypłaty na rachunek bankowy – 3,00% ponad bazowy kurs wymiany.

Powyższe zestawienie pokazuje, że zakupy, a nawet sprzedaż rozliczane za pomocą PayPal wcale nie są drogie. Kupujący nie wnoszą żadnych opłat, a sprzedający obciążeni są w sposób umiarkowany. Opłaty, które pobiera platforma, bez trudu równoważone są przez jej stronę praktyczną i wygodę użytkowania.

